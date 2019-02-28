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Самойлова прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении
28 февраля 2019, 00:24 • 96 • Украина
Российская певица Юлия Самойлова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в конкурсе «Евровидение-2019».
РИА Новости
«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплёку в творческом конкурсе», — заявила она.
Самойлова выразила сожаление, что в данной ситуации артисты являются заложниками.
Ранее певица Наталья Подольская прокомментировала RT отказ Украины отправлять своего представителя на Евровидение.
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