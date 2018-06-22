«Самой Праге это не нужно»: зачем Чехия собирается закупать новые системы вооружения

Минобороны Чехии планирует закупить ряд новых систем вооружения на замену технике времён СССР. Речь идёт о БМП, самолётах, вертолётах и ракетных комплексах ближнего радиуса действия. Завершить модернизацию армии планируется к 2027 году. На эти цели будет выделено свыше $4,5 млрд. Эксперты полагают, что практического смысла в масштабном перевооружении для Чехии нет и Прага идёт на этот шаг под давлением США и НАТО. Смогут ли чешские вооружённые силы отказаться от советского оружия, разбирался RT.

Чехия планирует закупить новые системы вооружения на общую сумму более $4,5 млрд, что станет самой крупной кампанией по модернизации военной техники в новейшей истории страны. Об этом сообщает специализированное интернет-издание Defense News со ссылкой на главу Генштаба чешских вооружённых сил генерал-поручика Алеша Опата. При этом журналисты не сообщают, у каких именно производителей Прага намерена закупать оружие.

По словам военачальника, завершить перевооружение армии планируется к 2027 году. Министерство обороны страны рассчитывает приобрести 210 боевых машин пехоты взамен советских БМП-1 и БМП-2, 50 самоходных гаубиц, 12 многоцелевых вертолётов, два военно-транспортных самолёта, беспилотные летательные аппараты и ракетные комплексы ПВО ближнего радиуса действия.

Сообщается также, что чешское военное руководство планирует купить новые комплексы РЛС взамен израильских радиолокационных комплексов EL/M-2084. Обстоятельства покупки последних сейчас расследует военная полиция Чехии. Разбирательство было начато после того, как выяснилось, что радары, сделанные в Израиле, не совместимы с другим оборудованием, используемым странами НАТО.

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Эксперты, опрошенные RT, полагают, что такая крупная закупка оружия чешским правительством связана с тем, что Прага подвергается жёсткому давлению со стороны руководства НАТО и США.

«Чехия — это маленькая европейская страна, которая проводит неагрессивную внешнюю политику и которая не имеет серьёзных территориальных споров с соседними государствами. Так что дело здесь в недовольстве, которое американский президент Дональд Трамп многократно высказывал в адрес других союзников по НАТО. По мнению главы Белого дома, США вносят слишком большие суммы в общую копилку Североатлантического альянса, фактически обеспечивая обороноспособность Европы за свой счёт», — рассказал RT политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

С ним согласен и эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов. «Эта программа перевооружения — требование «вашингтонского обкома». Самой Чехии всё это не нужно. Ну и есть объективные причины — часть образцов вооружения, созданного ещё при СССР, действительно устарела и нуждается в замене», — пояснил он.

От советского оружия совсем не отказываются

Известно, что чешская сторона планирует закупить часть заявленного военного снаряжения у европейских производителей. Так, для военной авиации страны ожидается закупка двух франко-немецких военно-транспортных самолётов CASA C-295 производства Airbus Military вместо советских Як-40. Также Минобороны страны заявило, что точно откажется от старых вертолётов Ми-24, созданных в СССР, — взамен этих машин будут приобретены 12 новых летательных аппаратов. Однако полностью отказываться от вооружения, произведённого в СССР, Чехия не станет.

Так, по словам Опата, до 2025 года военные этого европейского государства точно продолжат эксплуатировать танки Т-72, которых, по официальным данным, у Чехии насчитывается более 100, причём, по сведениям чешских СМИ, часть из них не эксплуатируется, а находится в резерве. При этом глава Генштаба чешской армии подчеркнул, что Т-72 ждёт глубокая модернизация, в частности будет усилено их вооружение.

Ми-24 ВВС Чехии

© Минобороны Чешской республики

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает, что в этом вопросе Прага будет сотрудничать с Россией.

«Здесь никого не должен смущать тот факт, что Чехия входит в НАТО. Страны альянса даже сейчас, в период санкций и не самых лучших отношений РФ с США и Западной Европой, закупают российскую боевую технику. Например, Турция приобретает российские комплексы ПВО, а это значит, что и обслуживать их будут именно российские предприятия», — пояснил эксперт.

По его словам, только Россия сможет предоставить заказчику соответствующие сертификаты и гарантировать качество выполняемых работ.

«Были прецеденты, когда некоторые страны НАТО ремонтировали свою военную технику, произведённую в СССР, в Польше или на Украине. Это в итоге выливалось в завышение стоимости работ и не самое лучшее качество. Что же касается Украины, то у неё нет комплектующих для Т-72, ведь эти машины производились в Нижнем Тагиле. А значит, Киев может только закупить их у России и потом перепродать Чехии, что опять же приведёт к удорожанию итоговой стоимости работ. Впрочем, у нас с Чехией сложились вполне хорошие отношения, так что не думаю, что она будет прибегать к помощи каких-либо посредников», — отметил Судаков.

Как пояснил эксперт, по соотношению цена — качество модернизированные Т-72 зарекомендовали себя лучше, чем американские Abrams и немецкие Leopard, поэтому решение чешских военных оставить на вооружении именно советские машины вполне понятно.

Чехи будут экономить

Эксперты считают, что процесс перевооружения чешской армии будет идти крайне медленно.

«По каждой позиции будут назначены тендеры, их выиграют в каждом случае разные производители оружия. На всё это нужно время. Полагаю, по политическим мотивам часть контрактов чехи отдадут американским оружейникам, а часть — европейским», — отметил Андрей Фролов.

T-72M4 чешской армии

© Минобороны Чешской Республики

В свою очередь, политолог Дмитрий Евстафьев полагает, что чешские власти не в полном объёме закупят всё то вооружение, о приобретении которого заявили.

«Обещать — не значит жениться. И надо учитывать, что для такой страны, как Чехия, $4,5 млрд, изъятых из социальной и иных сфер, — это очень серьёзные деньги. Поэтому они и сообщили, что перевооружение будет закончено лишь к 2027 году. К тому моменту в НАТО и США могут подзабыть об обещании главы Генштаба чешской армии, а сам он может уйти на пенсию», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что «на текущей политический момент Прага, с одной стороны, подтвердила готовность соблюдать все свои обязательства, связанные с её участием в Североатлантическом альянсе, а с другой — не потратила разом крупную сумму бюджетных денег, что могло вызвать недовольство в чешском обществе».

По словам Евстафьева, правительство Чехии будет закупать новое оружие таким образом, чтобы это способствовало развитию экономики государства.

«Не надо забывать, что чешский военно-промышленный комплекс достаточно развит. Можно вспомнить, как чехи производили достаточно добротные самоходки Dana и системы залпового огня RM-70. И, полагаю, что БМП и артиллерийские системы будут заказаны на местных предприятиях, чтобы дать рабочие места чешским инженерам и сборщикам», — предположил эксперт.

Евстафьев считает, что в тех случаях, когда Чехия не сможет произвести новое оружие сама, она будет стараться максимально сэкономить на покупке импортных систем вооружения.

«Более богатые государства НАТО могут дать этой стране беспроцентный кредит, а в определённых случаях Чехии могут предоставить оружие и бесплатно — вспомните, как ФРГ безвозмездно отдала Польше танки Leopard 1. В противном случае их пришлось бы утилизировать, а этот процесс тоже недешёвый и обошёлся бы чуть ли не в половину изначальной стоимости этих машин. А так Берлин с ними бесплатно распрощался, а Варшава их бесплатно приобрела. И в случае нынешнего перевооружения Чехии волне могут быть реализованы аналогичные варианты», — заключил политолог.