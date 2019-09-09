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Самовыдвиженцы нанесли удар по "Единой России", пора думать о решении проблемы - Минченко

09 сентября 2019, 13:54  •  103 • Политика
В беседе с Царьградом Евгений Минченко сделал выводы о прошедшей предвыборной гонке и самих выборах. Он полагает, что самовыдвиженцы нанесли удар по "Единой России", и теперь партии следует сделать выводы и начать решать проблему - вероятно, хорошим вариантом будет ребрендинг.
В минувшее воскресенье в десятках регионах России прошли выборы разного уровня. По просьбе Царьграда президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг", вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко дал свою оценку событию и в целом предвыборной гонке. В том числе эксперт высказался об уроке для "Единой России" - фактически, удар по партии нанесли самовыдвиженцы, которые показали, что политическая сила нуждается в ребрендинге. Это, вероятно, и станет решением проблемы.
"На самом деле, происходит очень серьезная департизация. Огромное количество самовыдвиженцев, самое высокое за последние годы. И, на мой взгляд, в общем-то, "Единой России" в первую очередь сегодня надо думать о таком имиджевом ребрендинге, - сказал Минченко, добавив, происходящее не означает, что позиции стерты до нуля. - Мы видим, что очень серьезный результат достигнут в Хабаровском крае демократической партией. С другой стороны, очень неплохо двигались за счет своего бренда коммунисты. То есть КПРФ, по крайней мере по предварительным результатам, в общем-то, неплохо выступила на этих выборах, в том числе на выборах в Мосгордуму. Таким образом, надо думать сегодня власти о том, каким образом или по-новому выстраивать отношения с этими оппозиционными партиями, или продумывать какую-то конкурентную стратегию. Потому что, ну, реально сегодня бренд компании серьезно усилился".
Напомним, в общей сложности свои голоса за кандидатов на разных уровнях власти отдали жители десятков регионов страны. В том числе избирали депутатов законодательных собраний в 13 регионах, губернаторов - в 16 регионах, депутатов городских дум - в 22 административных центрах, а также глав муниципальных образований - в трех случаях. Кроме того, по четырем одномандатным округам предстояло провести довыборы депутатов Госдумы.

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