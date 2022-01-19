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Самоустранившуюся от ареста Петра Порошенко Ирину Венедиктову заменят главой СБУ Иваном Бакановым?

19 января 2022, 14:30  •  118 • Украина
Венедиктова отказалась подписывать «подозрение» Порошенко, переведя стрелки на кого-то из заместителей, а сама удалилась в отпуск. Руководству президентской администрации поведение Венедиктовой показалось подозрительным, и, как выясняется, неспроста. В последнее время, - сообщили киевскому порталу «Страна» депутаты из фракции «Европейская солидарность» Порошенко, - Венедиктова неоднократно «выходила на разных представителей партии» и уверяла, что не станет преследовать пятого президента.
Сюжет: Украинский кризис
«Не исключено, что во многом из-за позиции генпрокурора дело против Порошенко идёт с таким скрипом», – сообщил «Стране» источник в надзорном органе. А ещё неожиданно всплыла информация о тесных контактах Венедиктовой с близким соратником Порошенко Александром Грановским, причём эти контакты имели место задолго до назначения Венедиктовой генеральным прокурором. Шепчутся, что именно Венедиктова проинформировала Порошенко о договорённостях президента Украины и главы ЦРУ США Бёрнса, достигнутых в ходе его недавнего тайного визита в Киев. Бёрнс, как уже сообщала «Наша версия», заверил Зеленского в поддержке Белого дома и пообещал ему ни в коем случае не оказывать содействия Порошенко в его попытках взбудоражить против Зеленского улицу. Таким образом, Венедиктова фактически «слила» Порошенко конфиденциальную информацию.
О нечистой игре Венедиктовой в администрации президента Украины узнали позавчера. А вчера состоялась беседа главы офиса Ермака, руководителя СБУ Баканова и президента Зеленского – касательно назначения нового генерального прокурора. Как несложно догадаться, занять место Венедиктовой предложили Баканову. Глава контрразведки давно тяготился своим служебным несоответствием, и с радостью принял предложение. Дело за малым – найти сменщика Баканову, ведь СБУ всё ещё остаётся чуть ли не единственной силовой структурой, целиком и полностью лояльной президенту. Интрига же в том, что будет с Венедиктовой. Едва ли её теперь переведут в Минюст (о чём ранее имелись договорённости). Конец недолгой карьеры?

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