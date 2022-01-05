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Самоуправство в Косово. Москва ждет реакции ООН

05 января 2022, 00:50  •  96 • Политика
В министерстве иностранных дел России отметили, что выходка Приштины должна получить свою оценку в ООН.
Москва рассчитывает на категоричный отпор ООН на заявление Приштины. Ранее в Косове объявили нежелательной персоной гражданина России - сотрудника миссии ООН. По мнению МИД России, данное объявление - продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае.
Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Москва осуждает любые попытки ограничить деятельность миссии ООН в Косове. А стремления "выдавить" сотрудников миссии и вовсе идут вразрез с духом и буквой резолюции СБ ООН 1244.
В посольстве России в Сербии по этому поводу также выразили надежду, что Приштина получит жесткую отповедь по линии МООНК.
"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы посольства, передает ТАСС.
В дипмиссии указали, что случившееся можно расценивать как "антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую дабы выслужиться перед западными менторами".
В МИД России в свою очередь указали, что ждут оценки из Организации Объединенных наций по поводу этого инцидента.
Напомним, что в последний день минувшего года, 31 декабря, в министерстве иностранных дел Косова заявили, что представитель Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке Антонов является персоной нон грата.
По версии местных представителей, такое решение было вынесено якобы "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".

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