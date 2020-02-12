Самоубийство в зале суда: экс-начальник управления ФСИН покончил с собой после оглашения приговора

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство после оглашения приговора в зале Чертановского суда Москвы. Мужчина обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у экс-замдиректора ведомства Александра Сапожникова. Свиридов настаивал на своей невиновности. Его приговорили к трём годам заключения в колонии строгого режима. Как выяснил RT, Свиридов, возглавляя предприятие ведомства, одновременно занимался бизнесом и общественной деятельностью.

Экс-начальник автотранспортного управления ФСИН России Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы днём 12 февраля. Он был приговорён к трём годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве 10 млн рублей у своего бывшего начальника Александра Сапожникова.

Как рассказала RT корреспондент РБК Маргарита Алёхина, находившаяся в Чертановском суде, оглашение приговора судьёй Натальей Шабашевой началось в 12:30: «В 12:50 я стояла под дверью зала, где шло заседание, уже появились приставы, готовые взять его под стражу (до того Свиридов находился под подпиской о невыезде). Через несколько минут я увидела, как он выхватил пистолет. Вызвали наряд полиции, «скорую», которая приехала через 30 минут, приехали следователи». Врачи констатировали остановку сердца бывшего сотрудника ФСИН в 13:31.

Наградной пистолет

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. В пресс-службе ФСИН заявили RT, что во время работы в ведомстве именным оружием Свиридова не награждали. Пистолет, по словам адвоката Григория Иванищева, его подзащитный получил за службу в МВД: «Он долгое время работал в МВД, выезжал в горячие точки и был награждён именным оружием».

Следователи устанавливают, каким образом Свиридов пронёс пистолет в здание суда.

В то же время в Мосгорсуде заявили, что рамки металлодетектора были исправны утром и в течение дня: «В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда».

По результатам доследственной проверки СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима. Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещённых к проносу предметов», — отмечается в сообщении ведомства.

По некоторым данным, у Свиридова была четвёртая стадия рака.

В Мосгорсуде заявили, что в материалах дела не было медицинских заключений о наличии заболевания, препятствующего нахождению под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы.

Однако, по данным Григория Иванищева, все медицинские заключения о болезни его подзащитного в деле были: «В Мосгорсуде заявили, что не учли (состояние здоровья обвиняемого. — RT) и что документов не было в материалах дела. Но они были. Все медицинские заключения из клиники Блохина у суда были».

Адвокат Свиридова Александр Котельницкий рассказал РИА Новости, что перед заседанием разговаривал с клиентом и ничего в его поведении не предвещало беды.

Дело о вымогательстве

В пресс-службе Чертановского суда подчеркнули, что наказание Свиридову было назначено ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима: «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривают от семи до 15 лет лишения свободы). Осуждённый признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере».

Сообщается, что Свиридова обвиняли в вымогательстве порядка 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Подсудимый настаивал на своей невиновности и хотел придать данной истории максимальную огласку через СМИ.

Источник RT во ФСИН рассказал, что Свиридов в прошлом году якобы вымогал свою долю за некую госзакупку, а в случае отказа угрожал опубликовать компромат на Сапожникова.

При этом сообщается, что суд отказался проводить фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой Свиридов якобы вымогал деньги у Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал Сити».

В то же время адвокат Свиридова Григорий Иванищев заявил RT, что у подзащитного не было никакого компромата на Сапожникова и его действия нельзя было квалифицировать по ст. 163 УК РФ.

«Возможно, его действия и можно было как-то квалифицировать, но никак не по статье «Вымогательство». Доказательств, что он что-то вымогал, в материалах дела нет, — подчёркивает юрист. — К данному делу в качестве экспертов были привлечены профессора уголовно-процессуального права, которые дали суду заключение о том, что у следствия недостаточно оснований для квалификации действий Свиридова по ст. 163. И суд должен был бы оценить все эти материалы и принять правильное решение. Суд имеет право переквалифицировать статью, по которой обвинялся Свиридов».

RT попытался связаться с Сапожниковым, но тот был недоступен для комментариев.

Что известно о Свиридове

На службу во ФСИН Виктор Свиридов пришёл из МВД, рассказал RT Иванищев. В пенитенциарном ведомстве он возглавлял ФКУ «Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» в течение двух лет — с 2012 по 2014 год.

Управление, которым руководил Свиридов, занимается транспортным обеспечением уголовно-исполнительной системы. Как следует из информации, размещённой на официальном сайте ведомства, в функционал управления входят в том числе экономия «материальных и топливно-энергетических ресурсов», эффективное использование служебного автотранспорта, а также учёт ДТП с участием автомобилей ФСИН.

«Управление автотранспорта, где работал Свиридов, находилось в подчинении Сапожникова, курировавшего тыл. Оно закупает автомобили, запчасти на всю страну и горючее. Управление имело возможность работать и как хозрасчётное предприятие, имеет статус казённого учреждения», — рассказал RT источник во ФСИН.

Как пояснили RT во ФСИН, Свиридов занимал гражданские должности, аттестованным сотрудником не являлся.

«В 2014 году уволился по собственному желанию. Уголовное дело о вымогательстве в отношении Свиридова В.С. было возбуждено уже после его увольнения из ФСИН России и к работе в ведомстве отношения не имело», — подчеркнули в ведомстве.

Нужно отметить, что, возглавляя предприятие ФСИН, Свиридов одновременно занимался бизнесом и общественной деятельностью. Так, по данным базы «Контур. Фокус», он с 2010 года возглавлял общественный фонд помощи больным, ветеранам войн и инвалидам «ВТВ Альянс».

Кроме того, Свиридов являлся учредителем ООО «Комета Вояж», которое, согласно уставным документам, занималось доставкой еды из ресторанов.

По данным СМИ, он также был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС и имел соответствующую награду.