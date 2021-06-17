Самоубийство и людоедство в идеологии Жака Аттали

Образ будущего: на пути построения античеловеческого мира

Статья первая

Как я показал в первой статье, многое из того, что Жак Аттали возвещал 40 лет назад и что тогда казалось антиутопией, сегодня сбывается.

Главные идеи Аттали касаются радикальной реформы здравоохранения и нового взгляда на рождение, жизнь и смерть человека. Для Аттали здравоохранение – сегмент экономики, а «продуктом» этого сегмента является человек. Производство человека, говорит Аттали, надо поставить на индустриальную основу, коммерциализировать, повысив экономическую эффективность производства человека. Не надо стремиться увеличивать продолжительность жизни человека, надо оптимизировать ту часть его жизни, когда человек здоров. Вторая часть жизни – тот её отрезок, когда человек болеет. И эту часть жизни надо сократить, ещё лучше исключить вообще: человеку не надо будет мучиться, а обществу – нести бремя расходов на содержание таких людей.

Сокращение второй часть жизни человека предполагает у Аттали эвтаназию – прекращение жизни человека в виде «услуги», оказываемой здравоохранением. Центр тяжести должен постепенно переместиться от здравоохранения к человеко-умерщвлению. И простейшую функцию умерщвления можно будет передать машинам-роботам.

Кто должен принимать решение об эвтаназии? Аттали не согласен с тем, как этот вопрос решается в антиутопиях Олдоса Хаксли («Дивный новый мир») и Джорджа Оруэлла («1984»), где решение об умерщвлении принимается Благодетелем и Большим Братом. Аттали считает, что человек «дивного нового мира» должен быть сознательным и свободным, тогда он может добровольно решать, когда ему покидать этот мир. Жак Аттали говорит (1981 год): «Эвтаназия во всех случаях будет одним из важнейших инструментов нашего будущего общества… Социалистическая логика – это свобода, а фундаментальная свобода – это самоубийство; следовательно, право на прямое или косвенное самоубийство является абсолютной ценностью в этом типе общества. В капиталистическом обществе появятся и станут обычной практикой машины для убийства, протезы, которые позволят уничтожить жизнь, когда она слишком невыносима или экономически слишком дорога. Поэтому я считаю, что эвтаназия, будь то ценность свободы или товар, будет одним из правил будущего общества».

Аттали примеряет на себя тогу философа. И хотя мотивы самоубийства как «высшей человеческой свободы» можно найти и у Камю, и у Сартра, Аттали заимствует этот философский трюк у одного из бесов Достоевского – Кириллова (роман «Бесы»).

Ещё одна любимая тема Жака Аттали – людоедство. Аттали сравнивает человеческий организм с машиной, которая подвергается амортизации (износу). «Машину» можно восстанавливать с помощью «ремонта» (лечения), но лучше делать это с помощью «замещения» отдельных узлов и деталей. На языке глобалиста-людоеда это называется «новым каннибализмом»: «На экономическом языке метафора ясна: это каннибализм. Мы потребляем тело». Для замещения «потреблённых» частей одних людей могут использоваться здоровые части других, в том числе живых. «Каннибализм – огромная терапевтическая сила», – наставляет Аттали.

Кое-что из этого мы наблюдаем уже сегодня. В 2019 году Управление ООН по наркотикам и преступности дало оценку, согласно которой незаконный оборот человеческих органов в мире составляет 600 млн долларов в год. Сейчас больше. Вот одна из последних новостей, июнь 2021 года: «Украинцы из-за безденежья продолжают продавать свои органы за рубежом. На этот раз крупный скандал на почве черной трансплантологии с участием наших соотечественников в качестве доноров разгорелся в Болгарии. Там органы украинцев пересаживали богатым гражданам Японии, Израиля и Омана». Цена за почку составляла около 25 тысяч долларов. Самому донору доставалось лишь 5-15 тысяч долларов.

Аттали берёт на вооружение роман-антиутопию Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» (1932), где описано конвейерное производство человека. Надзирающие за порядком у Хаксли не допускают естественного рождения человека в утробе матери (только на конвейере, в колбе). Понятия «брак» и «семья» запрещены, любые разговоры на эту тему неприличны и опасны – при полной, официально рекомендованной свободе сексуальных отношений, то есть ничем не ограниченной проституции.

Дети в этом мире рассматриваются как товар. Многие пары, сокрушается Аттали, хотели бы иметь не одного или двух детей, а больше и физиологически они способны на это. Государство может быть заинтересовано в высоком приросте населения, здесь противоречие, но его можно преодолеть, придав ребенку статус товара и продавая его тем, кто может купить.

У Аттали дето-производство рационализировано и должно рассматриваться как часть экономической деятельности, регламентироваться. Аттали рассуждает: «Следуя логике моих общих рассуждений, невозможно понять, почему деторождение не должно становиться таким же экономическим производством, как любое другое. Вполне возможно представить себе, что семья или женщина – лишь одно из средств производства определенного предмета, ребенка. В каком-то смысле мы можем представить себе «арендные матрицы», которые уже технически возможны. Эта идея полностью соответствует экономической эволюции в том смысле, что женщина или пара станут частью разделения труда и общего производства. Таким образом, можно будет покупать детей так же, как покупают "арахис" или телевизор».

Говорят, оппоненты Жака Аттали пытались его клеймить, приводя скандальные выдержки из его книги «Будущее жизни». Говорят, были суды, в которых Аттали выступал истцом, заявляя, что его интервью искажается. И якобы во всех этих судах Аттали побеждал.

В 2020 году опять пошёл вал цитирований скандальных выдержек из Аттали. Появился ряд специальных сайтов, выступающих в роли его защитников. Например, на Украине есть ресурс «Вокс Украина». 31 мая 2021 года там опубликовали материал «НЕПРАВДА: В будущем население мира будут сокращать – Жак Аттали». Подчеркну: основной язык сайта – русский. В публикации рассматривается цитата якобы из интервью Аттали и утверждается, что он такого не писал. Я рассмотрел этот казус в своей первой статье.

А ведь интервью Аттали с его откровениями о суицидах, каннибализме, электронно-цифровом контроле над людьми – не выдумка, такое интервью существует. Почему бы сайту «Вокс Украина» не просветить аудиторию и не разместить полный текст этого интервью на русском, украинском и других языках?

Ещё раз вернусь к исковым заявлениям Жака Аттали в адрес его критиков. Смысл заявлений таков: в своём интервью (как и в других выступлениях) Аттали якобы не призывал к суицидам и насильственному сокращению населения, к новому каннибализму, торговле детьми, тотальному контролю над населением и проч. Наоборот, он якобы предупреждал об угрозах, с которыми в ближайшее время столкнётся человечество. Вздор! Аттали создаёт образ будущего, которое видится ему идеальным.

О своей книге «Краткая история будущего» (Une Brève Histoire de l’Avenir) он как-то сказал: это проектирование будущего. Всё верно. И его интервью 1981 года – тоже проектирование будущего. Отдельные элементы проекта воплощаются в жизнь на наших глазах.