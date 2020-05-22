Самоубийственная русофобия: как погиб американский супермилитарист

Для интересующихся послевоенной историей господин Форрестол – фигура знаковая. Министр военно-морских сил США и министр обороны США стал одним из родоначальников антисоветской истерии, известной как маккартизм, обернувшейся охотой на людей коммунистических взглядов в Америке и фанатичного наращивания военной мощи этой страной. Он со своими взглядами попал в самую точку, оказался востребован. В конце Второй мировой войны у армии и флота США появились совершенно новые задачи. Сменивший в 1945 году умершего Рузвельта Гарри Трумэн четко и недвусмысленно обозначил политические приоритеты Вашингтона – борьба с Советским Союзом и вытеснение Москвы из Восточной Европы. Включая применение военной силы и даже ядерного оружия. Эти сумасбродные идеи только укрепились после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Трумэн и его единомышленники были убеждены: у них в рукаве есть убийственный козырь. Они активно сочиняли бесконечные ультиматумы СССР и готовили планы разрушительных ударов но нему.

Один из них – разработанный в 1949 году "Дропшот" – предполагал бомбардировку 100 советских городов 300 атомными бомбами и 250 тысячами тонн обычных бомб. Чистое безумие. Джеймс Форрестолкак как истинный трудоголик, имевший большой опыт в политике и на военной службе, принимал самое деятельное участие в подготовке предстоящей бойни. Способы уничтожения десятков миллионов советских граждан стали для него ежедневной, рутинной заботой. Но не все складывалось для таких, как господин Форрестол, гладко. Советский Союз стоял на пороге испытания собственной атомной бомбы. В 1948 году коммунисты пришли к власти в Чехословакии. В Китае Мао Цзэдун разносил в пух и прах ориентированного на Вашингтон Чан Кайши. Да и в оккупированной Германии ситуация была крайне тяжелая: противоречия бывших союзников стремительно вели ее к разделу на два враждебных государства. "Красная угроза", "русская опасность" и прочие подобные словосочетания превалировали в разговорах в кабинетах и коридорах Белого дома и Пентагона. Джеймс Форрестол не мог расслабиться ни на секунду, он работал почти круглые сутки, лишь бы справиться с задачей "своевременного" уничтожения страшного и коварного врага.

Вопреки мнению многих высокопоставленных чиновников он страстно требовал увеличить бюджет военного ведомства за счет других госструктур. И что же? Для Форрестола противники его финансовых инициатив автоматически становились советскими агентами. Сам он осунулся, потерял аппетит, говорил в основном об исходящей от Москвы смертельной угрозе. Остальное его почти перестало интересовать. В марте 1949 года руководство решило отстранить Джеймса Форрестола от министерской должности и поместить в лечебницу. За глаза бывшие коллеги поговаривали: "он окончательно спятил". И это было правдой. Сидящий на больничной койке пациент с вращающимися глазами только и повторял: "Я видел русских солдат. Русские идут, русские идут, они уже здесь". Потом ему, правда, стало легче, и врачи допустили роковую ошибку: ослабили контроль над своим "клиентом". Он выбросился из окна, оставив предсмертную записку с отрывком из трагедии Софокла "Аякс". Правоохранители установили: произошло самоубийство. А потом и свидетели нашлись, утверждавшие, что Форрестол выбросился из окна с яростным криком: "Русские идут!". Впрочем, скорее всего, это байка. После смерти одного из главных антисоветчиков в Вашингтоне стали популярны теории заговора: мол, Форрестола убили советские шпионы или американские спецслужбы, опасавшиеся разглашения им неких секретных сведений об НЛО. В общем, и смех, и грех.

Жизнь и трагическую судьбу этого человека не могли пропустить кинематографисты. В середине 1960-х годов в США увидела свет сатирическая комедия "Русские идут! Русские идут!", весьма талантливо описывающая параноидальные настроения и военную истерию эпохи холодной войны. А через 40 лет Клинт Иствуд снял военную драму "Флаги наших отцов", прототипом одного из персонажей которой был господин Форрестол. Вообще американская творческая интеллигенция весьма критично относилась к воинствующему антисоветизму послевоенного периода. И она уравновешивала его иронией и сатирой. В прокат выходили прекрасные фильмы, подвергавшие осмеянию отношения с Москвой или призывавшие к их переосмыслению. Вот лишь два из них, которые точно стоит увидеть: "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" Стэнли Кубрика и "Система безопасности" Сидни Люмета. Это большое, качественное кино со смыслом.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik