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Самоубийства, дезертирство и секс-скандалы: Порошенко напомнили факты о "самой сильной армии на континенте"

18 января 2019, 20:54  •  135 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко грозится довести ВСУ до стандартов НАТО. Украинскому лидеру напомнили о самоубийствах, дезертирах и секс-скандалах "самой сильной армии на континенте".
Президент Петр Порошенко пообещал, что в 2020 году Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО. Главе государства быстро напомнили о нескольких интересных фактах о "самой сильной армии на континенте".
Факт номер один состоит в том, что "небоевые" потери ВСУ в Донбассе в три раза превышают боевые. При этом самой частой причиной смерти украинских солдат становятся самоубийства. Командование Вооруженных сил Украины официально признает этот факт и считает его "страшной проблемой и большой трагедией".
Факт номер два - каждый десятый военнослужащий ВСУ является дезертиром. Только в этом месяце целая бригада украинских военных отказалась выполнять приказ и идти в наступление. Солдат срочно пришлось отзывать с передовой.
Факт номер три - секс-скандалы. Как стало известно, женщинам-офицерам ВСУ регулярно поступают приказы оказывать сексуальные услуги старшим по званию. За отказ это делать, девушкам угрожают познанием всех "прелестей армии".
"Может быть г-н президент имел в виду 2120 год. Тогда время еще есть", - смеются над словами Порошенко в соцсетях.

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