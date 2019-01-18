Самоубийства, дезертирство и секс-скандалы: Порошенко напомнили факты о "самой сильной армии на континенте"

Глава Украины Петр Порошенко грозится довести ВСУ до стандартов НАТО. Украинскому лидеру напомнили о самоубийствах, дезертирах и секс-скандалах "самой сильной армии на континенте".

Президент Петр Порошенко пообещал, что в 2020 году Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО. Главе государства быстро напомнили о нескольких интересных фактах о "самой сильной армии на континенте".

Факт номер один состоит в том, что "небоевые" потери ВСУ в Донбассе в три раза превышают боевые. При этом самой частой причиной смерти украинских солдат становятся самоубийства. Командование Вооруженных сил Украины официально признает этот факт и считает его "страшной проблемой и большой трагедией".

Факт номер два - каждый десятый военнослужащий ВСУ является дезертиром. Только в этом месяце целая бригада украинских военных отказалась выполнять приказ и идти в наступление. Солдат срочно пришлось отзывать с передовой.

Факт номер три - секс-скандалы. Как стало известно, женщинам-офицерам ВСУ регулярно поступают приказы оказывать сексуальные услуги старшим по званию. За отказ это делать, девушкам угрожают познанием всех "прелестей армии".