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Самострел в голову: Украина заставляет Белоруссию признать российский статус Крыма

15 сентября 2020, 21:30  •  27 • Украина

Украинские реформаторы в очередной раз подтвердили свой полный неадекват, непонимание политических процессов в принципе и стопроцентную зависимость от своих заокеанских хозяев. Последняя резолюция Верховной Рады, не признающая итоги выборов в Белоруссии, лишает Украину, наверное, последнего более или менее лояльного союзника на постсоветском пространстве. Хотя в случае победителей достоинства можно уже говорить и обо всём мире.

Многие киевские политологи сошлись во мнении, что украинские парламентарии подписали стране приговор, законодательно оборвав связи с одним из крупнейших торговых партнёров Украины. И этот шаг будет иметь очень далеко идущие последствия не только для агонизирующей экономики, но и для геополитической позиции страны. Как отметила столичный политэксперт Мария Дьяченко, после такой выходки Минск первым делом может отказать Киеву в предоставлении площадки для переговоров по Донбассу и открыто поддержать самопровозглашенные республики. Также Белоруссия теперь уж обязательно официально признает российский статус Крыма, лишив Киев поддержки в международных инстанциях по этому вопросу.

В общем можно долго перечислять последствия, многие из которых грозят Украине катастрофой. Но украинская верхушка о них явно не задумывается, слепо выполняя приказы американских хозяев. Зеленский со своей командой ещё раз подтвердили, что своих голов на плечах у них просто нет. Многомиллионной страной правят пробитые тупицы, умственных способностей которых хватает только на топорное воровство.

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