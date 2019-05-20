Самостоятельно бороться не может: Зеленский умоляет США ввести новые санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский поддержал антироссийский курс Соединенных Штатов. Об этом политик заявил на встрече с представителями администрации главы США Дональда Трампа и американскими конгрессменами.

Как считает Зеленский, Вашингтон является мощным и серьёзным партнером для Украины в сфере борьбы с "агрессией Россией". Однако самостоятельно украинская сторона с Москвой не может бороться.

Поэтому он призывает ужесточить антироссийские санкции.

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - пояснил глава государства.

Напомним, на церемонии инаугурации Зеленский заявил, что Киев не прекратит попытки вернуть под свой контроль Донбасс и Крым. По мнению политика, необходимо добиться мира, но без потери территорий.