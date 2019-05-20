|
Самостоятельно бороться не может: Зеленский умоляет США ввести новые санкции против России
20 мая 2019, 23:54 • 18 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против России, заявив о том, что Киев не может самостоятельно бороться с "российской агрессией".
Новый президент Украины Владимир Зеленский поддержал антироссийский курс Соединенных Штатов. Об этом политик заявил на встрече с представителями администрации главы США Дональда Трампа и американскими конгрессменами.
Как считает Зеленский, Вашингтон является мощным и серьёзным партнером для Украины в сфере борьбы с "агрессией Россией". Однако самостоятельно украинская сторона с Москвой не может бороться.
Поэтому он призывает ужесточить антироссийские санкции.
"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - пояснил глава государства.
Напомним, на церемонии инаугурации Зеленский заявил, что Киев не прекратит попытки вернуть под свой контроль Донбасс и Крым. По мнению политика, необходимо добиться мира, но без потери территорий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2019, 06:54
|
14 мая 2019, 01:54
|
17 мая 2019, 11:09
|
14 мая 2019, 08:24
|
18 мая 2019, 00:24
|
17 мая 2019, 14:39
|
16 мая 2019, 09:24