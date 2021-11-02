Самостоятельная работа или удалёнка: Минобрнауки разрешило вузам продлить дистанционный формат обучения

Российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября. Об этом сообщило Минобрнауки, уточнив, что учебные заведения могут проводить обучение в виде самостоятельной работы с методическим обеспечением и проверкой или в удалённом формате с применением дистанционных технологий. Мера призвана сократить контакты между людьми и замедлить распространение коронавирусной инфекции. Между тем ещё несколько российских регионов приняли решение об ужесточении введённых из-за пандемии ограничительных мер.

Российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября, сообщило Минобрнауки.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате с применением дистанционных технологий», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что вузы должны обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде, а также контролировать качество дистанционных образовательных технологий.

В случае введения самостоятельной работы учебные заведения обязаны обеспечить студентов методической поддержкой и не позднее чем за три дня предупредить об объёме работы. Также вузы должны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования.

«Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», — отметили в министерстве.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил, что одна из важнейших противоэпидемических мер — это разрыв связи между людьми, чтобы они меньше общались друг с другом.

«Работа на удалёнке или вот такое обучение — это одна из важных мер», — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.

«Сейчас у нас эпидемия стоит на высоком уровне, подобная мера полезна. Выйти из этого можно только вакцинацией. Без вакцинации это может длиться довольно долго», — заключил Альтштейн.

Напомним, в России по указу президента Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с целью разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции. Власти российских регионов имеют право принимать решения о продлении данного режима с учётом эпидемиологической обстановки.

Первыми в РФ заявили о продлении режима нерабочих дней власти Новгородской области — он будет действовать до 15 ноября.

Кроме того, губернатор Андрей Никитин сообщил, что в регионе с 8 ноября введут дополнительные ограничения в связи с нарастающей динамикой заболевания коронавирусом: будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями, таких как кинотеатры, парихмахерские, концертные залы, и других объектов.

Также на неделю приостановят работу заведений общепита, кроме тех, которые работают на производстве или готовы работать навынос.

О готовности продлить нерабочие дни сообщил и глава Ульяновской области Алексей Русских.

«Не исключено, что и нам придётся пойти по этому пути, если не собьём вот этот всплеск заболеваемости», — цитирует его РИА Новости.

Введение полного локдауна допустили и в Хабаровском крае, отметив, что темпы вакцинации от COVID-19 в регионе недостаточные для борьбы с инфекцией.

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«Всё вплоть до локдауна полного — с запретом деятельности торговых центров, всего остального», — цитирует ТАСС зампредседателя правительства края Евгения Никонова.

Он отметил, что темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза, в то время как в Хабаровском крае такого роста не зафиксировано: прививки делают 2—2,5 тыс. человек в сутки при мощности в 7—8 тыс. ежедневно.

Вместе с тем в Омске по итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса было принято решение не ограничивать работу, однако расширить практику применения QR-кодов. Они будут необходимы для доступа в организации общественного питания, торговые центры, парикмахерские.

Между тем вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов. По его словам, система QR-кодов в регионе «заработала», но власти фиксируют невыполнение этих требований в некоторых местах.

Кроме того, с 4 ноября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры региона без родителей — решение также принято из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19, а также обратил внимание, что причиной роста заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних могло стать снижение иммунитета.

«И общее эпидемическое состояние, и общее состояние со здоровьем детей в этом году в среднем — безотносительно коронавируса — хуже. И понятно, что они стали чаще болеть. В том числе и чаще, сильнее и опаснее болеть COVID-19», — сказал Лисицын.

В свою очередь главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова предупредила, что постковидный синдром может встречаться даже у детей, переболевших коронавирусом в лёгкой и бессимптомной форме.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом. Он призвал россиян не верить слухам, а ориентироваться на официальные данные.

В то же время он вновь подчеркнул, что субъекты России обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут самостоятельно принимать решения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на их территории.