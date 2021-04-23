«Самостийной» Украине грозит дефицит дизельного топлива из-за снижения поставок из Беларуси и России

В мае Украине грозит дефицит дизельного топлива. Это связано с перерывом в поставках российской компанией «Роснефть» и плановым техническим обслуживанием Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.По данным трейдеров, только в мае дефицит может составить от 150 тыс. до 270 тыс. тонн дизельного топлива (ДТ). В частности, Мозырский НПЗ поставит в Украину 150 тыс. тонн ДТ вместо обычных 240 тыс. тонн, поскольку 15 мая там начинается техническое обслуживание, которое продлится до 15 июня 2021 г.Кроме того, крупнейший поставщик российских нефтепродуктов Proton Energy объявил о завершении работы и с 1 апреля прекратил поставки в Украину сжиженного газа и ДТ.В год Украина потребляет более 7 млн тонн ДТ. Две трети из этого объема импортировалось из России и Беларуси. В прошлом году «Роснефть» поставила Украине 1,75 млн ДТ.Дефицит ДТ грозит срывом нормального функционирования многих отраслей украинской экономики, а также жизнедеятельности и боевой подготовки ВСУ. Такое положение может быть еще более усугублено, если руководство Беларуси предпримет ответные меры на увеличение пошлин на закупаемые Украиной грузовики МАЗ.Вот такая «незалежность».