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Самопровозглашенный президент Гуайдо обещал вернуться в Венесуэлу на этой неделе

26 февраля 2019, 03:09  •  58 • Политика
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опроверг звучащие в его адрес обвинения о том, что он бросил своих сторонников и бежал в Колумбию. По словам лидера венесуэльских оппозиционеров, он намерен вернуться в боливарианскую республику в течение этой недели.
Напомним, что Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы в январе текущего года на фоне направленных против правительства Николаса Мадуро общественных выступлений. Вскоре политические амбиции главы оппозиционного парламента поддержали США и ряд других государств.
В числе прочего, в поддержку его "президентства" высказались все государства-участницы Группы Лимы за исключением Мексики. Напомним, что данное наднациональное объединение включает в себя почти все государства Латинской Америки и Канаду. Его декларируемая цель — стабилизация ситуации в Венесуэле.
Гуайдо прибыл в Боготу, столицу Колумбии, на саммит Групп Лимы. Он выехал из Венесуэлы, несмотря на действующее решение Верховного суда страны, запрещающее ему покидать территорию боливарианской республики.
Во время его визита в колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы, у Гуайдо спросили, когда он планирует вернуться на родину.
"На этой неделе", — ответил политик.
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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