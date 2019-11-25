Самооборону в России поднимут до уровня США? Пределы защиты хотят расширить

В России пока нередко хозяева дома сами могут оказаться на скамье подсудимых, превысив уровень допустимой самообороны. На это и обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В беседе с "Известиями" он уточнил, что намерен внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменение правил самообороны. Речь идёт о статье "Необходимая оборона".

В частности, предлагается введение ещё одного пункта, фактически расширяющего пределы допустимой самообороны. В нём предлагается не считать её превышением действия, на которые пошёл гражданин, чтобы защитить себя, свой дом, свою семью от насилия и угрозы.

Жириновский привёл в пример США, где действует норма "Мой дом — моя крепость" и защищающие своё жилище и семью американцы имеют право дать любой отпор напавшему на их дом преступнику. В том числе могут и убить нападавшего.

Депутат отмечает, что в этом случае оборонявшемуся от вломившихся к нему чужих людей хозяину дома ничего не будет, поскольку во время нападения тот просто не может с ходу определить степень опасности.

"Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя, - подчёркивает парламентарий. - Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства".

В России же система оценки угрозы, по словам Жириновского, весьма размыта. Отсюда и проблемы с законом, которые возникают у защитника своего дома и семьи, если во время нападения он, например, убил обидчика. В этом случае в тюрьме может оказаться не нападавший, а оборонявшийся.