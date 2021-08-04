Самому молодому премьеру мира пришлось отчитываться за завтраки

Премьер Финляндии, которая после получения своего поста названа самым молодым премьером во всём мире, угодила в скандал.

Финский премьер Санна Марин вернула в бюджет страны 10 тысяч евро. Это часть денег, которые она потратила на семейные завтраки. По информации Ilta-Sanomat, политик должна вернуть государству до конца лета ещё 14 тысяч евро.

Деньги на семейные завтраки премьеру пришлось отдать, когда вокруг её трат разразился скандал.

Санна Марин потратила эти тысячи евро на трапезы. Однако, как пояснила политик позднее, она считала это нормальной практикой и не знала, что государство не оплачивает премьерам завтраки.

И когда инцидент вскрылся, премьер решила расплатиться за съеденное.

35-летняя Марин занимает пост премьер-министра с конца 2019 года. Она стала третьей женщиной на этом посту и самым молодым премьером не только в самой Финляндии, но и во всём мире.

Ранее в канцелярии премьер-министра признали, что 300 евро в месяц на продукты для завтрака - это достаточно высокая сумма.