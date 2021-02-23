Самолёты США прилетели "укреплять стабильность" к границам России. Получилось наоборот

Самолёты США прилетели "укреплять стабильность" к границам России. Так, в Норвегию с целью участия в манёврах прибыли бомбардировщики B-1B Lancer. В Штатах заметили, что учения якобы поспособствуют деэскалации обстановки в регионе. Но получилось наоборот, подчеркнула Мария Захарова.

В Норвегию с целью участия в манёврах прилетели военные самолёты США B-1B Lancer, передали в командовании американских ВВС в Европе и Африке.

Бомбардировщики поднялись в воздух в Техасе и приземлились в норвежской провинции Трёнделаг. Это первый визит данных самолётов в страну.

Командующий европейской группировкой ВВС Соединённых Штатов, генерал Джеффри Харригян признался, что ему не терпится отработать боевые задачи на новой территории и продемонстрировать возможности этих бомбардировщиков.

Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе, - заметил американский военачальник.

Ситуацию, разворачивающуюся у границ России, ранее оценила спикер МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что данная деятельность США и Норвегии, наоборот, способствует увеличению военного напряжения в регионе.