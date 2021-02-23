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Самолёты США прилетели "укреплять стабильность" к границам России. Получилось наоборот

23 февраля 2021, 17:10  •  153 • Политика
Самолёты США прилетели "укреплять стабильность" к границам России. Так, в Норвегию с целью участия в манёврах прибыли бомбардировщики B-1B Lancer. В Штатах заметили, что учения якобы поспособствуют деэскалации обстановки в регионе. Но получилось наоборот, подчеркнула Мария Захарова.
В Норвегию с целью участия в манёврах прилетели военные самолёты США B-1B Lancer, передали в командовании американских ВВС в Европе и Африке.
Бомбардировщики поднялись в воздух в Техасе и приземлились в норвежской провинции Трёнделаг. Это первый визит данных самолётов в страну.
Командующий европейской группировкой ВВС Соединённых Штатов, генерал Джеффри Харригян признался, что ему не терпится отработать боевые задачи на новой территории и продемонстрировать возможности этих бомбардировщиков.
Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе, - заметил американский военачальник.
Ситуацию, разворачивающуюся у границ России, ранее оценила спикер МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что данная деятельность США и Норвегии, наоборот, способствует увеличению военного напряжения в регионе.

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