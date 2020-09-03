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Самолёты США и Британии сунулись к границе РФ через несколько часов после норвежцев
03 сентября 2020, 23:30 • 79 • Политика
Российский истребитель МиГ-31 за день перехватил три самолёта НАТО. Самолёты-разведчики ВВС США и Великобритании сунулись к российской границе через несколько часов после самолёта Норвегии. Но всё безрезультатно.
Об этом в четверг сообщил Национальный центр управления обороной России. По информации ведомства, в четверг к российской границе приблизился самолёт-разведчик США RC-135 и самолёт-разведчик Великобритании R.1 "Сентинел". Россия подняла в воздух МиГ-31, который отогнал незваных гостей от границы.
Отметим, что в тот же день МиГ-31БМ перехватил над Баренцевым морем самолёт Норвегии Lockheed P-3 Orion. Вскоре после сближения норвежский патрульный самолёт сменил направление. Пересечения им границ России зафиксировано не было.
Авиация стран НАТО регулярно подлетает к российским границам в надежде определить месторасположение средств ПВО и воинских частей. Чаще всего к рубежам страны приближаются самолёты США, Великобритании и Норвегии. Обычно это происходит возле побережья Крыма и возле Калининграда.
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