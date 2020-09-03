Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Главная / Политика

Самолёты США и Британии сунулись к границе РФ через несколько часов после норвежцев

03 сентября 2020, 23:30  •  79 • Политика
Российский истребитель МиГ-31 за день перехватил три самолёта НАТО. Самолёты-разведчики ВВС США и Великобритании сунулись к российской границе через несколько часов после самолёта Норвегии. Но всё безрезультатно.
Об этом в четверг сообщил Национальный центр управления обороной России. По информации ведомства, в четверг к российской границе приблизился самолёт-разведчик США RC-135 и самолёт-разведчик Великобритании R.1 "Сентинел". Россия подняла в воздух МиГ-31, который отогнал незваных гостей от границы.
Отметим, что в тот же день МиГ-31БМ перехватил над Баренцевым морем самолёт Норвегии Lockheed P-3 Orion. Вскоре после сближения норвежский патрульный самолёт сменил направление. Пересечения им границ России зафиксировано не было.
Авиация стран НАТО регулярно подлетает к российским границам в надежде определить месторасположение средств ПВО и воинских частей. Чаще всего к рубежам страны приближаются самолёты США, Великобритании и Норвегии. Обычно это происходит возле побережья Крыма и возле Калининграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.