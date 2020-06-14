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Самолёты-разведчики США рискованно приблизились к российским базам в Сирии

14 июня 2020, 12:00  •  11 • Война
Залёт двух разведывательных самолётов ВМС США вблизи границ Сирии не остался незамеченным — средства ПВО, как самого Дамаска, так и расположенные на российских базах в САР зенитные ракетные комплексы С-400, засекли их ещё на дальних подступах. К воздушному пространству Сирии вечером 12 июня приблизились P-8A Poseidon и Aries II, которые длительное время барражировали именно неподалеку от аэродрома Хмеймим, где базируются ВКС РФ и порта Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Это уже не первый случай такого пристального внимания со стороны воздушной разведки США к российским военным объектам в этом ренионе.
Американцы летают на грани фола — Poseidon приблизился к сирийскому побережью на расстояние около 27 километров, то есть летал практически по линии 12-мильной морской границы Сирии. Aries, оборудование которого позволяет сканировать территорию на большую глубину, кружил на расстоянии в 50−60 километров от сирийского побережья.
На этот раз российские истребители Су-35 не стали поднимать на «перехват» американских разведчиков, как это было, например, 26 мая, когда пара «сушек» заставила понервничать пилотов «Посейдона» и удалиться от границы. Тогда командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало перехват над Средиземным морем небезопасным, утверждая, что это уже третий такой случай за последние два месяца.
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При этом над безопасностью воздушного движения лайнеров гражданской авиации в этом регионе США особо не задумываются, хотя их самолёты военного назначения «маскируются» именно на их эшелонах пролёта. Авиасообщение с Дамаском сейчас, в условиях COVID-19, не столь активное как прежде, но самолёты летают. Из Москвы, например, до сирийской столицы можно добраться с пересадкой в Багдаде (Islas Airways) или Тегеране (Cham Winds Airlines), с 5 июня возобновлено авиасообщение Дамаск-Ереван, есть и другие международные рейсы, пользуются популярностью и внутренние перелёты. Авиадиспетчерам всякий раз приходится менять эшелоны пролёта из-за курсирования вдоль побережья американских разведчиков, которые не отвечают на радиозапросы и представляют реальную опасность гражданским лайнерам.
— Эти инциденты с приближением самолетов США к берегам Сирии можно рассматривать как элемент проверки боевой готовности российских средств ПВО и истребительной авиации, — считает военный эксперт Юрий Гаврилов. — Обратим внимание на тот факт, что приближение «Посейдонов» было зафиксировано еще на дальних подступах. Их полет контролировался зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф», которые в случае необходимости могли поразить эти цели. Экипажи Су-35 оперативно поднимались в воздух и входили в зону визуального контакта с самолетами-разведчиками, а затем совершили маневры, которые позволили заставить американцев изменить маршрут. Вроде как, мелочь, но такая внеплановая учебно-боевая задача показала, что брешей в системе ПВО в Сирии нет.
Заявив о выходе из Договора по открытому небу, США лишь увеличили численность полётов своей разведывательной авиации у границ России. И, как недавно отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, США и их союзники с апреля по май в пять раз чаще стали проводить военно-воздушное патрулирование вблизи государственных границ России.
«В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил стран НАТО вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полёт самолётов стратегической бомбардировочной авиации В-1 В вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксированы уже 5 подобных полётов», — сообщил генерал Рудской.
— Подобные полёты предназначены для вскрытия радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обороны, определения координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионов страны, — говорит военный авиационный эксперт Александр Дробышевский.
— Это распространенная практика в разведке многих стран. Мы ведь тоже внимательно следим за потенциальным противником и просто обязаны знать о планах и возможностях своих соперников. Но сложилась определенная практика, некий «кодекс чести», когда разведдеятельность не должна мешать безопасности мирных граждан. Мы эти правила не нарушаем. А вот американцы стали сейчас действовать откровенно нагло, напропалую, в буквальном смысле на грани фола. И их активность заметна на многих направлениях, в том числе и у границ Сирии, где находятся российские военные базы.
Повышенный интерес воздушная разведка США к российским объектам проявляет повсеместно — на Дальнем Востоке, на западных границах, в Балтийском и Черном морях. Не обошли стороной и Сирию — над Восточным Средиземноморьем самолёты ВМС США типа «Посейдон» систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе.
«Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий ВКС РФ вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. При этом если в апреле таких случаев было семь, то в мае — уже 17, — рассказал Сергей Рудской. — Расцениваем такие полёты как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии».
Интересы воздушной разведки США сейчас действительно сосредоточены не только на Дальнем Востоке и Балтике, где активность их полетов очевидна. Летающие американские «глаза и уши» замечены на Черном море и на Севере. Фактически все границы России пытаются подвергнуть тотальному контролю — подобной активности не наблюдалось даже во времена холодной войны. Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены — места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок.
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— Американцы в последние годы не особо тратились на разведку, потому как считали, что российская армия, которую они активно разоружали с начала 90-х годов прошлого века, не представляет особой угрозы, — говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. — Сейчас, когда Соединенные Штаты, наконец, оценили возросший потенциал армии России, Пентагон спешно запросил новые данные о возможностях русских. Они реально не представляют возможности противника, которого десяток лет назад сбросили со счетов. И, как мне представляется, банально впадают в ступор от полученных данных, осознавая, что им противостоит мощнейший потенциал, против которого им нечего противопоставить.
«Прозревшие» американцы увидели, что Россия крепко стоит на ногах по всему периметру своих границ, и слабых мест в ее обороне практически нет. И нынешняя активность воздушной разведки США связана именно с тем, что она пытается найти «слабые места» российской армии. В Сирии сейчас американцы проявляют активную разведдеятельность в интересах некой третьей стороны, под которой можно подразумевать отряды террористов, уже не раз пытавшихся атаковать авиабазу в Хмеймиме. Да и сами Штаты предпринимали удары крылатыми ракетами по сирийским правительственным военным объектам, которые отражались не без помощи российских средств ПВО. Так что повод «вынюхивать» секреты у них есть и здесь.

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