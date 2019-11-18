Самолёты-призраки Третьего рейха • 19 • Аналитика О действиях люфтваффе во время Второй мировой войны написано немало. Но до сих пор есть эпизоды, о которых известно лишь на уровне легенд. Одна из самых таинственных страниц в истории люфтваффе – беспосадочные полёты её самолётов через всю территорию Советского Союза. Об этих полётах до сих пор неизвестно почти ничего. Все имеющиеся на сегодня сведения главным образом базируются на показаниях попавших к союзникам в плен пилотов люфтваффе, а также на анализе документов, косвенно касающихся этой темы. В 1940 году был заключён Берлинский пакт, известный ещё как Пакт трёх держав – Германии, Италии и Японии. В то время Япония готовилась к войне с США, отчего её армия и флот отчаянно нуждались в передовых военных технологиях. К 1941 году страны приняли решение об обмене научно-технической информацией и образцами новой техники. После чего встал вопрос о том, как практически наладить этот обмен. Между Берлином и Токио стоял Советский Союз, с которым Германия воевала, а Япония находилась в состоянии, так сказать, вооружённого нейтралитета. В принципе грузы можно было доставлять морем на подводных лодках, однако такой путь занимал много времени. Тогда немцы и вспомнили о том, что в предвоенные годы авиакомпания «Люфтганза» выполняла полёты из Европы на Дальний Восток. Первый состоялся 30 ноября 1938 года, когда с берлинского аэродрома Темпельхоф поднялся FW-200V1 D-ACON флюг-капитана Хенке. Преодолев с одной промежуточной посадкой расстояние в 13 844 километра, он приземлился уже в Токио. Потому было решено использовать этот опыт, тем более что теперь лететь было ближе. Довольно быстро в люфтваффе разработали возможные маршруты: с финского аэродрома Кеми до острова Сахалин, с аэродрома Кировоград на Украине на аэродром Паото около китайского города Ханькоу, из финского Петсамо или норвежского Киркинеса на аэродром Цицикар, расположенный в Маньчжоу-Го, а также из Крыма до Бенгальского залива, к побережью оккупированной японцами Бирмы. «Командование Япония» Документально известно лишь о полёте специально подготовленного FW-200, пилотируемого лётчиком «Люфтганзы» флюг-капитаном Вальтером Майром. Этот полёт был осуществлён в октябре 1941 года с аэродрома Киркинес. Самолёт благополучно долетел до Японии, однако продолжения полёты не получили. Японцы опасались, что, если в СССР узнают о рейсах немецких самолётов через советское воздушное пространство, это может быть использовано Москвой в качестве повода для объявления войны Японии. Что касается полётов из Крыма в Бенгальский залив, то прямых доказательств нет, остались лишь косвенные свидетельства. Зафиксированы показания жителей Восточного Казахстана, утверждавших, что видели, как на озеро Балхаш садились летающие лодки с крестами на фюзеляже. На территории Германии действительно были обнаружены японское сырьё, материалы и отдельные образцы техники. Как они попали туда, достоверно неизвестно Тем временем в игру вступила Италия. Итальянцы имели немалый опыт в осуществлении сверхдальних полётов. Ещё в июне 1940 года на базе персонала и техники авиакомпаний «Крылья фашизма», «Итальянские авиалинии» и L.AT.I. была образована специальная авиационная служба Servizi Aerei Speciali – S.AS. В её составе имелись 132 машины различных типов, включая 31 SM.75 с большой дальностью полёта. Так 29 июня 1942 года с аэродрома Гуидония, в 21 километре северо-восточнее Рима, в обстановке строгой секретности вылетел самолёт SM.75GA. В тот же день он приземлился на украинском аэродроме Запорожье. На следующий день он снова поднялся в воздух, взяв курс на восток. Преодолев за 21 час расстояние в 6200 километров, самолёт благополучно приземлился на китайском аэродроме Паото. После отдыха экипажа и дозаправки самолёт 3 июля перелетел в Токио. По теме 24067 Тайные полеты в Японию Во время Второй Мировой войны немецкие самолеты совершали секретные полеты из Германии в Японию над территорией СССР Итальянцам этот полёт был нужен для иных целей, чем немцам и японцам. Во-первых, самолюбивый Муссолини хотел похвастаться перед Гитлером возможностями своих ВВС. Мол, в случае чего именно итальянские лётчики смогут прийти на помощь. Однако фюрер был самовлюблён не меньше, чем дуче, к тому же не доверял итальянцам, считая их никакими вояками, вообще трусами. В итоге в конце 1943 года главное командование вермахта снова подняло вопрос об организации «воздушного моста» в Японию, и в январе 1944 года гауптман Хайнц Браун получил приказ сформировать специальное подразделение для полётов на Дальний Восток. Оно получило неофициальное название «Командование Япония». В распоряжении Брауна было три самолёта Ju-290 и три экипажа – его собственный и два из «Люфтганзы». Предполагалось, что «юнкерсы» будут вылетать с одного из аэродромов на севере Финляндии или Норвегии, разведку которых провёл Майр. По результатам этих полётов он сообщил, что наиболее подходящим местом для вылетов Ju-290 является аэродром Наутси, в 25 километрах восточнее посёлка Янискоски. После взлёта «юнкерсы» должны были сначала лететь на северо-восток, к Баренцеву морю, чтобы обойти районы действия советских истребителей на Кольском полуострове, там они брали курс на восток и через некоторое время, миновав Новую Землю, разворачивались на юго-восток. Дальнейшая трасса их полёта проходила над малонаселёнными районами Западной и Центральной Сибири в направлении озера Байкал. Там у СССР не имелось никаких постов наблюдения за воздухом, и можно было быть спокойным, что самолёты не обнаружат. После этого «юнкерсы», пролетев над восточной частью Монголии, направлялись в Маньчжоу-Го или в Японию. Обратный полёт проходил по тому же маршруту, при этом предполагалось, что каждый самолёт должен будет взять на борт по две тонны вольф­рама, крайне необходимого для военной промышленности Германии. Признания Баумгарта Как уже говорилось, официальных свидетельств об этих полётах практически не сохранилось. Есть версия, что документы были либо уничтожены немцами, либо захвачены советскими войсками и… тоже уничтожены или надёжно спрятаны. Нетрудно догадаться почему: державе-победительнице не слишком приятно было бы признать, что над её территорией безнаказанно летали немецкие самолёты. Как бы то ни было, единственным сохранившимся свидетельством того, что полёты самолётов-призраков не являются выдумкой, служит рассказ офицера люфтваффе Вольфа Баумгарта американцам. В марте 1945 года он попал к ним в плен, где на допросе сообщил о беспосадочных полётах на Дальний Восток, в которых он якобы участвовал. На основе его показаний специалисты допросного подразделения 9-й воздушной армии США составили доклад, озаглавленный «Самолёты FAGr.5 над Маньчжурией». Согласно показаниям Баумгарта, весной 1944 года три Ju-290A-9, базировавшихся тогда на аэродроме Мон-де-Марсан на юге Франции, были отозваны в Германию на аэродром Фюрстенвальде, расположенный в 50 километрах юго-восточнее Берлина. Там самолёты прошли техническую подготовку для участия в предстоящей секретной операции. Далее Баумгарт сообщил, что на своём «юнкерсе» перелетел на аэродром около Одессы, откуда затем выполнил первый рейс в Маньчжоу-Го. Экипаж самолёта состоял всего из трёх человек: его самого, бортрадиста из его прежнего экипажа и незнакомого ему штурмана, который в воздухе по мере необходимости сообщал ему навигационные данные – курс, высоту полёта и т.п. Трасса полёта проходила над югом России, Казахстаном, Алтаем, озером Байкал, а также над восточной Монголией. При этом в течение последних двух часов перед посадкой в Маньчжоу-Го экипаж получал необходимую навигационную информацию из Токио. Обратно Баумгарт летел по тому же самому маршруту, но приземлился уже на аэродроме Мелец, в Польше. По его словам, общее полётное время рейса туда и обратно составило 33 часа. Второй полёт на Дальний Восток он совершил из Мелеца и вернулся туда же. Два других Ju-290A-9, якобы выполнивших также по два рейса, вылетали и возвращались на аэродром Позен (ныне Познань). «Юнкерсы» доставляли японцам авиационные двигатели BMW 801, а обратно перевозили некие металлические сплавы и натуральный каучук. Справедливости ради нужно сказать, что каких-либо документальных подтверждений этих полётов в немецких архивах не обнаружено, и поэтому среди историков нет единого мнения о показаниях Баумгарта. Однако фактом является то, что на территории Германии действительно были обнаружены японское сырьё, материалы и отдельные образцы техники. Как они попали туда, достоверно неизвестно. Узнаем ли правду? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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