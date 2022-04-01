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Самолёты - за рубли: Вслед за газом на перерасчёт готова перейти и транспортная сфера
01 апреля 2022, 17:25 • 50 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли расчётов за покупку и лизинг иностранных самолётов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Прежде Владимир Путин принял решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами в рублёвую форму оплаты. Теперь изменения коснулись и транспортной сферы.
Глава государства подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами".
Это означает, что русским компаниям можно платить за покупку или лизинг самолётов иностранцам из недружественных стран в рублях. Курс будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ России на дату исполнения обязательств.
Ранее немецкий телеканал NDR выпустил ролик, в котором попытался объяснить, почему не получится бойкотировать Россию и Китай.
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