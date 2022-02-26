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Самолётам Болгарии, Польши и Чехии закрыли небо над Россией
26 февраля 2022, 16:35 • 418 • Политика
Росавиация запретила самолётам Болгарии, Польши и Чехии использовать воздушное пространство России. Небо закрыто и для транзита самолётов из этих стран.
Уже с 15:00 субботы, 26 февраля, действуют ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство нашей страны для самолётов Болгарии, Польши и Чехии.
Росавиация предупредила, что небо России для воздушных судов авиакомпаний этих стран закрыто в связи с ранее принятыми недружественными решениями авиационных властей.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении британских воздушных судов.
Облетать Россию самолётам вышеперечисленных стран теперь придётся "в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полётов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России".
В авиационном ведомстве уточнили также, что исключения могут быть, но для этого борту необходимо получить специальное разрешение. Оно выдаётся либо Росавиацией, либо МИД России.
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