Самолётам Болгарии, Польши и Чехии закрыли небо над Россией

Росавиация запретила самолётам Болгарии, Польши и Чехии использовать воздушное пространство России. Небо закрыто и для транзита самолётов из этих стран.

Уже с 15:00 субботы, 26 февраля, действуют ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство нашей страны для самолётов Болгарии, Польши и Чехии.

Росавиация предупредила, что небо России для воздушных судов авиакомпаний этих стран закрыто в связи с ранее принятыми недружественными решениями авиационных властей.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении британских воздушных судов.

Облетать Россию самолётам вышеперечисленных стран теперь придётся "в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полётов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России".

В авиационном ведомстве уточнили также, что исключения могут быть, но для этого борту необходимо получить специальное разрешение. Оно выдаётся либо Росавиацией, либо МИД России.