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Самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в Одессе

01 октября 2020, 06:00  •  70 • Украина

В одесском аэропорту экстренно сел военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Об этом сообщают местные СМИ.

Борт вылетел с немецкой базы Рамштайн.

Отмечается, что у военного судна отказал один из четырех двигателей, и самолет был вынужден совершить аварийную посадку.

В настоящее время экипаж занимается устранением поломки.

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