Самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в Одессе

В одесском аэропорту экстренно сел военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Об этом сообщают местные СМИ.Борт вылетел с немецкой базы Рамштайн.Отмечается, что у военного судна отказал один из четырех двигателей, и самолет был вынужден совершить аварийную посадку.В настоящее время экипаж занимается устранением поломки.