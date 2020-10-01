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Самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в Одессе
01 октября 2020, 06:00 • 70 • Украина
В одесском аэропорту экстренно сел военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Об этом сообщают местные СМИ.
Борт вылетел с немецкой базы Рамштайн.
Отмечается, что у военного судна отказал один из четырех двигателей, и самолет был вынужден совершить аварийную посадку.
В настоящее время экипаж занимается устранением поломки.
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