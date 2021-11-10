Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км

Самолёт-разведчик ВВС США 5 часов кружил над Чёрным морем, но смелости сунуться к границам России ближе, чем на 35 км не хватило. Всё это время воздушный "шпион" сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России.

Испытание на прочность нервов выпало на долю русских военных накануне, 9 ноября. Причиной послужил американский самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С.

По информации Минобороны России, самолёт "5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Чёрного моря".

Правда, слишком близко притереться к границе России американский разведчик не рискнул - смелости пилота хватило лишь на 35 км до границы. Всё это время американский борт был под прицелом русских пушек - его сопровождали радиолокационные средства российских зенитных ракетных войск.

В военном ведомстве обратили внимание на "внеплановые действия сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости" от нашей границы.

В Минобороны заостряют внимание на том, что подобное поведение - "дестабилизирующий фактор в Черноморском регионе". Одна из целей - "военное освоение территории Украины".

"С учётом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке" .- отмечают в Минобороны России.