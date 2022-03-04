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Самолёт с русскими пассажирами задержали в Канаде: Министр транспорта позлорадствовал

04 марта 2022, 01:45  •  73 • Политика
В Канаде запретили вылет пассажирского самолёта с гражданами России на борту. Глава Минтранса назвал это "ответственностью за вторжение".
В Канаде власти задержали пассажирский самолёт с находящимися на борту гражданами России.
"Чартерный самолёт с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа (город в регионе Северо-Западные территории)", - сообщил глава Министерства транспорта Канады Омар Алгабра в Twitter.
Известно, что вылет самолёта задержан в городе в арктической части Канады. Сам министр объяснил задержку вылета борта с гражданами России тем, что Канада "продолжит привлекать Россию к ответственности за вторжение на Украину". Канада закрыла небо для полётов самолётов России с 27 февраля.
По данным CBC, на борту самолёта находилось два русских гражданина. Это члены арктической экспедиции, которые намеревались попасть в посёлок за полярным кругом Резолют. Власти Канады начали проверку, мог ли самолёт с двумя гражданами России подняться в воздух.
С начала гражданской войны на Украине, с 2014 года, погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада пытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.
Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.
Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".
Солдаты России, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!

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