Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву

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В СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

РИА Новости

«Россияне все, улетели», — сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в аэропорту Борисполь. Её цитирует ТАСС. Как сообщает РИА Новости, также в Москву вылетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что вошедшие в списки освобождения осуждённых и заключённых между Киевом и Москвой вылетают самолётом с Украины в Россию.

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