Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лица спрятаны за глухой тонировкой: Россия первой делает шаг к обмену с Украиной...
«Выстраивание добрососедских отношений»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и ...
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташк...
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы &qu...
Главная / Украина

Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву

07 сентября 2019, 12:54  •  135 • Украина
В СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
 
РИА Новости
 

«Россияне все, улетели», — сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в аэропорту Борисполь. Её цитирует ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, также в Москву вылетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что вошедшие в списки освобождения осуждённых и заключённых между Киевом и Москвой вылетают самолётом с Украины в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 20:39
На Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов
06 сентября 2019, 20:54
У властей Молдовы нет единого мнения по поводу будущего Приднестровья
07 сентября 2019, 12:54
Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву
06 сентября 2019, 17:24
Украина потратит часть кредита от ЕБРР на покупку газа в ЕС
07 сентября 2019, 12:54
Адвокат рассказал об отбытии освобождённых россиян с Украины
06 сентября 2019, 17:24
На украинской ГТС протестировали реверсный режим прокачки газа
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
07 сентября 2019, 03:24
"Потому что Путин - мужик": Президент России поддержал пережившую нападение...
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 06:39
Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-бол...
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
05 сентября 2019, 02:39
Остановить эскалацию: Киев зовет Россию в Донбасс
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.