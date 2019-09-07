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Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву
07 сентября 2019, 12:54 • 135 • Украина
В СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
РИА Новости
«Россияне все, улетели», — сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в аэропорту Борисполь. Её цитирует ТАСС.
Как сообщает РИА Новости, также в Москву вылетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что вошедшие в списки освобождения осуждённых и заключённых между Киевом и Москвой вылетают самолётом с Украины в Россию.
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