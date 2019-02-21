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Самолёт с пассажирами на борту случайно взял звуковой барьер
21 февраля 2019, 09:24 • 316 • В мире
"Боинг" Virgin Atlantic превысил скорость звука из-за сильного ветра, когда выполнял рейс с пассажирами на борту.
Пассажирский "Боинг" Virgin Atlantic случайно взял звуковой барьер благодаря сильнейшему попутному ветру, пишет Popular Mechanics.
Борт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Лондон. В высоком эшелоне, на высоте 11 километров над американской Пенсильванией, авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение, что привело к развитию скорости до 1285 км/час, то есть лайнер взял звуковой барьер. Скорость звука на высоте 11 километров - 1062 км/ч. Стандартная скорость лайнера 900 км/час.
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