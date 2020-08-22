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Самолёт с Навальным покинул Омск

22 августа 2020, 17:10  •  14 • Политика
Самолёт с блогером Алексеем Навальным покинул Омск.
По данным корреспондента "РИА Новости", воздушное судно с Навальным вылетело в сторону Берлина. Уточняется, что самолёт стартовал примерно в 8:00 по местному времени (5:00 мск).
Ориентировочно борт должен прибыть в Берлин около 11:02 мск.
Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила о том, что врачи якобы "тайно" вывезли блогера Алексея Навального из больницы в Омске, чтобы доставить в аэропорт, после чего его должны направить на лечение в ФРГ.
Как передаёт телеканал "360", ранее врачи ГКБСМП №1 Омска разрешили вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Блогер находится в тяжёлом состоянии, его ввели в состояние искусственной комы.
При этом изначально омские медики выступали против транспортировки пациента. По версии представителей Навального, блогера отравили, хотя врачи не обнаружили никаких отравляющих веществ в организме.

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