Самолёт с Навальным покинул Омск

По данным корреспондента "РИА Новости", воздушное судно с Навальным вылетело в сторону Берлина. Уточняется, что самолёт стартовал примерно в 8:00 по местному времени (5:00 мск).

Ориентировочно борт должен прибыть в Берлин около 11:02 мск.

Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила о том, что врачи якобы "тайно" вывезли блогера Алексея Навального из больницы в Омске, чтобы доставить в аэропорт, после чего его должны направить на лечение в ФРГ.

Как передаёт телеканал "360", ранее врачи ГКБСМП №1 Омска разрешили вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Блогер находится в тяжёлом состоянии, его ввели в состояние искусственной комы.

При этом изначально омские медики выступали против транспортировки пациента. По версии представителей Навального, блогера отравили, хотя врачи не обнаружили никаких отравляющих веществ в организме.