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Самолёт с Хиллари Клинтон начал разваливаться на ходу: Пилоты подтвердили вибрацию - СМИ

18 ноября 2019, 23:24  •  34 • В мире
СМИ сообщили об инциденте с самолётом, на борту которого находилась Хиллари Клинтон. Лайнер начал разваливаться на ходу - наземные службы заметили на земле деталь самолёта, а пилоты подтвердили ощущаемую ими вибрацию машины. Борт вовремя вернули обратно к терминалу.
СNN сообщает о том, что лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Вашингтон, вынужден был вернуться к терминалу вылета из-за технической неисправности. В это время на его борту находилась Хиллари Клинтон - соперница действующего президента США Дональда Трампа по выборам 2016 года.
Судя по всему, лайнер с Клинтон на борту начал разваливаться на ходу. По данным СNN, стоило только самолёту отойти от терминала на несколько десятков метров, как сотрудники наземной службы обнаружили на земле деталь лайнера. Какую именно, не уточняется.
Пилоты воздушного судна подтвердили диспетчерам, что чувствуют некую вибрацию на борту. И приняли решение вернуться обратно.
Чуть позже пассажиров отправили по маршруту другим бортом.

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