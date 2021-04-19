Самолёт с 62 дипломатами России и их семьями вылетел из аэропорта Праги

Из аэропорта Праги вылетел самолёт, на борту которого 18 высланных дипломатов из России и члены их семей - всего 62 человека, из них 28 детей.

Из аэропорта Праги вылетел спецборт с дипломатами России, которых выслало правительство Чехии.

Всего из Чехии на самолёте вылетели 62 человека, в том числе 18 высланных дипломатов и члены их семей, в том числе 28 детей.

Трансляцию из аэропорта Праги имени Вацлава Гавела вело телевидение Чехии, передаёт "РИА Новости".

Дипломатический скандал между Чехией и Россией произошёл 17 апреля, когда премьер страны Андрей Бабиш обвинил Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 дипломатов, дав на сборы 48 часов.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.