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Самолёт с 62 дипломатами России и их семьями вылетел из аэропорта Праги
19 апреля 2021, 19:30 • 142 • Политика
Из аэропорта Праги вылетел самолёт, на борту которого 18 высланных дипломатов из России и члены их семей - всего 62 человека, из них 28 детей.
Из аэропорта Праги вылетел спецборт с дипломатами России, которых выслало правительство Чехии.
Всего из Чехии на самолёте вылетели 62 человека, в том числе 18 высланных дипломатов и члены их семей, в том числе 28 детей.
Трансляцию из аэропорта Праги имени Вацлава Гавела вело телевидение Чехии, передаёт "РИА Новости".
Дипломатический скандал между Чехией и Россией произошёл 17 апреля, когда премьер страны Андрей Бабиш обвинил Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 дипломатов, дав на сборы 48 часов.
Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
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