Самолёт-разведчик США озадачил экспертов, "превратившись" в малайзийский боинг у границ Китая

Самолёт ВВС США в электронном виде пытался выдать себя за малайзийский гражданский авиалайнер во время полёта над Южно-Китайским морем.

Речь об американском разведчике RC-135W Rivet Joint, который был замечен в небе у южных границ КНР 8 сентября. Он пролетал неподалёку от острова Хайнань и подошёл к материковой части Китая на расстояние 55 миль.

Уже во время движения RC-135 неожиданно сменил номерной идентификатор, назначаемый всем самолётам и транслируемый бортовым транспондером.

Это было замечено сотрудниками государственного аналитического центра КНР SCS Probing Initiative. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице организации в Twitter.

>>>Suspected US Surveillance Plane in Disguise as a Malaysian Plane.

On Sep 8, USAF RC-135W (#AE01CE) departed #Kadena for a #SCS mission. Later on the same route appeared a "Malaysian Plane"(#750548), which entered the SCS and patrolled intensively between #Hainan and #Paracels. pic.twitter.com/2dfVy4844n