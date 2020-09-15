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Самолёт-разведчик США озадачил экспертов, "превратившись" в малайзийский боинг у границ Китая

15 сентября 2020, 18:45  •  202 • Политика
Самолёт-разведчик США озадачил экспертов, "превратившись" в малайзийский боинг у границ Китая. RC-135W Rivet Joint пытался выдать себя за малайзийский гражданский авиалайнер в электронном виде. Во время полёта он неожиданно сменил номерной идентификатор, назначаемый всем самолётам и транслируемый бортовым транспондером.
Самолёт ВВС США в электронном виде пытался выдать себя за малайзийский гражданский авиалайнер во время полёта над Южно-Китайским морем.
Речь об американском разведчике RC-135W Rivet Joint, который был замечен в небе у южных границ КНР 8 сентября. Он пролетал неподалёку от острова Хайнань и подошёл к материковой части Китая на расстояние 55 миль.
Уже во время движения RC-135 неожиданно сменил номерной идентификатор, назначаемый всем самолётам и транслируемый бортовым транспондером.
Это было замечено сотрудниками государственного аналитического центра КНР SCS Probing Initiative. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице организации в Twitter.
>>>Suspected US Surveillance Plane in Disguise as a Malaysian Plane.
On Sep 8, USAF RC-135W (#AE01CE) departed #Kadena for a #SCS mission. Later on the same route appeared a "Malaysian Plane"(#750548), which entered the SCS and patrolled intensively between #Hainan and #Paracels. pic.twitter.com/2dfVy4844n
- SCS Probing Initiative (@SCS_PI) September 8, 2020
Новый код-идентификатор американского разведчика соответствовал номеру ИКАО некого малайзийского самолёта. Версию о том, что это могло произойти из-за технической ошибки, специалисты считают маловероятной, пишет издание Popular Mechanics.
При этом эксперты признаются, что пока не понимают, для чего именно RC-135 мог осуществить такой манёвр.

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