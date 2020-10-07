Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"

В Сети засекли необычный полёт разведывательного "бизнес-джета" Bombardier. Воздушное судно некоторое время курсировало в пространстве Грузии, однако затем появилось в небе над Арменией.

Судя по записям маршрутов, размещённых на ресурсах, отслеживающих авиацию, Bombardier пролетел над армянским Гюмри, где расположена российская база.

Интересно, что сразу после пролёта над Гюмри самолёт отключил транспондер. Как сообщает автор телеграм-канала "Военный обозреватель", борт затем вошёл в воздушное пространство Турции.

Однако до сих пор остаётся невыясненным, какие цели преследовал борт, вторгаясь в воздушное пространство Армении и осуществляя полёт над российской авиабазой.

Напомним, что с 27 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном снова вошёл в активную фазу. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации, известно о многочисленных жертвах боёв.