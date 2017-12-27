Самолёт, ракета или метеорит: что напугало жителей Симферополя

Очевидцы и пользователи соцсетей обсуждают громкий хлопок в небе над Симферополем, который поначалу приняли за вхождение в атмосферу Земли метеорита или небесного болида — наподобие того, что упал четыре года назад в Челябинске. Несмотря на опасения горожан, крымский главк МЧС сообщил, что экстренных вызовов и информации о каких-либо повреждениях в службы министерства не поступало. В ведомстве пояснили, что причиной инцидента мог стать выход самолёта на сверхзвуковую скорость. О природе загадочного явления — в материале RT.

Во вторник жителей Симферополя напугал громкий хлопок, который был слышен по всему городу. Очевидцы сообщали, что звук был настолько сильным, что в нескольких районах сработала сигнализация у припаркованных автомобилей.

«#Симферополь Только что что-то как жахнуло! Аж ударную волну почувствовал, и сигналки на машинах сработали», — написал один из пользователей Twitter.

#Симферополь Только что что-то как жахнуло, аж ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали. — Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.

Сразу после непонятного хлопка в небе появился длинный инверсионный след. Очевидцы высказали предположение, что причиной этого мог стать вход в атмосферу небесного тела, наподобие Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году. В качестве других версий обсуждались залп ПЗРК и преодоление звукового барьера реактивным самолётом.

«В городе у всех паника из-за этой ракеты», — написал один из очевидцев, разместивший видеозапись инверсионного следа, оставленного объектом.

в городе у всех паника из-за этой ракеты #Крым#Симферопольpic.twitter.com/5CmkjmmMM8 — Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.

Помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов, комментируя происшествие, тоже заявил, что громкий хлопок мог возникнуть в результате прохождения самолётом звукового барьера. По его словам, «кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало».

«Мы допускаем, что в результате прохождения самолётом звукового барьера мог произойти такой хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет», — приводит его слова агентство РИА Новости.

«Как бы взрыв»

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов согласен, что причиной паники стал истребитель, преодолевший звуковой барьер. Он отметил, что о падении метеорита речи быть не может.

«В данном случае это пролёт самолёта с прохождением звукового барьера. При прохождении барьера происходят такие хлопки. В этом случае самолёт, проходя барьер, как бы пронизывает, прокалывает воздух. И происходит сильный хлопок — как бы взрыв», — приводит слова эксперта ТАСС.

«Преодолевая субстанцию»

Заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов также убеждён, что причиной необычного явления с наибольшей вероятностью стал выход самолёта на сверхзвуковую скорость.

«Это звук, который образуется при переходе самолёта на сверхзвуковую скорость. Барьер, который проходит самолёт, всегда сопровождается взрывоподобным хлопком. <...> Крыло из нормального положения, в котором работает, переходит в иной режим полёта, преодолевая сверхзвуковую «субстанцию». Сверхзвуковой барьер надо преодолевать на максимальном удалении от населённых пунктов на большой высоте», — отметил Смирнов.

Заслуженный авиатор в разговоре с RT подчеркнул, что чем меньше высота полёта, тем больше резонанс.

«Если самолёт преодолевает сверхзвуковой барьер на малой высоте, то могут и вылететь стёкла из окон домов», — добавил Смирнов.

В ожидании космического гостя

Между тем после падения знаменитого Челябинского метеорита, которое произошло 15 февраля 2013 года, жители России ждут появления в небе новых небесных тел. Летевший со скоростью 30 км/с метеорит тогда взорвался над Челябинском на высоте 30—50 км, вызвав мощную ударную волну, которая выбила стёкла в домах, а от осколков пострадали более 1600 человек.

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Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль в 78 км к западу от Челябинска. Даже такой достаточно заметный метеорит не был обнаружен до момента его вхождения в атмосферу.

В октябре 2016 года над Бурятией и Иркутской областью прошёл ещё один метеорит, вызвавший ажиотаж среди местных жителей. Тогда очевидцы сообщали, что из-за вспышки стало светло как днём, потом в небе появилось загадочное пикирующее небесное тело зелёного цвета, а затем всё исчезло.

Через несколько месяцев неизвестное небесное тело наблюдали и жители Хакасии и Красноярского края. Тогда директор астрономической обсерватории Иркутского университета Сергей Язев сообщил, что это был болид. Болидами называют небольшие камни, которые входят в атмосферу Земли. Размеры Бурятского метеорита, по примерным оценкам, были от 10 до 30 см, однако его проход сквозь плотные слои атмосферы выглядел впечатляюще.

По словам старшего научного сотрудника Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимира Сурдина, прогнозировать падение небесных тел на Землю практически невозможно. Учёный напомнил RT, что за всю историю наблюдений это удалось сделать только дважды. В 2008 году астрономы предсказали, что метеорит «2008 TC3» упадёт в Северной Африке. Прогноз за день до падения небесного тела был сделан в обсерватории Маунт-Леммон с помощью полутораметрового телескопа. Второй прогноз учёные сделали в 2014 году, когда стало известно, что метеорит должен упасть в Атлантическом океане.

Специалисты указывают, что не каждый обыватель и не при любых условиях способен опознать летящий по небу метеорит. Так, ночью его заметить сложнее, чем днём, когда за ним тянется дымный след. К тому же неясно, как неподготовленному наблюдателю определить, не пролетела ли, например, в небе ракета.