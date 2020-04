Самолёт «Мрия»: большая и светлая мечта без будущего • 134 • Аналитика

Ан-225 "Мрия" с челноком "Буран" (фото из Википедии)





Новости о совершении самолетом сверхвысокой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» нескольких рейсов по доставке медицинских материалов для борьбы с пандемией COVID-19 заставило воспрянуть духом многих энтузиастов авиации. Невероятное создание советского авиапрома, которое, казалось, было обречено на медленное и бесславное угасание в ангарах разоряющегося украинского «Антонова», снова в деле, снова в небе! Так есть ли все-таки у этой не имеющей аналогов крылатой машины будущее, или ее новый взлет – лишь случайность, обусловленная сложившимися сегодня в мире чрезвычайными обстоятельствами?



Как известно, до настоящего времени борт UR-82060 проходил глубокую модернизацию на родном АНТК «Антонов». Ее результатом называют обновленную систему авионики и установку нового двигателя. Скорее всего, речь идет об одном из все тех же Д-18Т от Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс», которыми «Мрия» и оснащалась изначально. Вряд ли он действительно «новый», скорее, отреставрированный, взятый из запасов. Производить подобные крайне специфические двигатели, устанавливаемые только на самолеты Ан-124 и Ан-225, Украине сейчас не по силам, да, по большому счету, и незачем.



В полной мере касается это и «Мрии». Второй экземпляр такого же точно суперсамолета стоит в производственных цехах «Антонова» вот уже несколько десятилетий, находясь в состоянии частичной готовности — по правде говоря, в стадии вечного «недостроя», ведь доведение его до ума, по оценкам руководства, компании обойдется примерно в полмиллиарда долларов! И это с использованием старых технологий. Какой будет эта стоимость, если попытаться привести машину в соответствие с нынешними стандартами авиастроения, страшно даже подумать. К тому же у Украины попросту нет средств для реализации столь дорогостоящих проектов. Нет и реальной цели.



Напомним, с самого начала, в середине 80-х годов прошлого столетия, было запланировано создание всего двух Ан-225. Запускать их в серию никто не собирался. Предназначены эти гиганты были, по сути дела, исключительно для запусков космического корабля многоразового использования «Буран» и транспортировки к месту запуска как самого челнока, так и элементов ракеты-носителя. Рухнул Советский Союз, была свернута его амбициозная космическая программа — не осталось места и для мечты. То есть для «Мрии». Нет, конечно, Ан-225 можно использовать и как обычный транспортник. Случалось ему перевозить громадные электрогенераторы или лопасти ветряных электростанций, попросту не помещавшиеся в другие самолеты. В общей сложности на счету «Мрии» примерно 250 различных рекордов, в том числе в области транспортировки, казалось бы, неподъемных грузов.



Тем не менее, с коммерческой точки зрения, исходя из соображений получения прибыли, которыми сегодня, увы диктуется все и вся в нашем мире, создание и эксплуатация подобных «уникумов» в столь прозаических целях просто нерентабельна. Это не говоря о том, что более трети аэропортов мира физически не в состоянии принять Ан-225 из-за его колоссального веса в 250 тонн без груза и более 600 тонн с заполненным грузовым отсеком, а также невиданного размаха крыльев в 88 с половиной метров. Кстати говоря, именно это соображение и охладило пыл китайских товарищей, совсем было собравшихся начать выпуск «Мрии» у себя. Тамошняя Aerospace Industry Corporation of China (AICC) уже даже подписала с «Антоновым» соответствующий протокол о намерениях, в рамках которого предусматривалась не только достройка второго Ан-225, но и передача ей всей технической документации по этому самолету. Однако, насколько известно, сделка была отменена.



Китай, конечно, государство весьма амбициозное. Обладание самолетом-рекордсменом весьма польстило бы самолюбию его руководителей. Однако прежде всего в Поднебесной умеют считать деньги. Теоретически подобная машина пригодилась бы китайцам для их более чем объемных экспортных операций. Однако строить для нее специальные аэродромы по всей планете – это уж слишком. Ну а до использования многоразовых челноков в своей космической программе Пекин, как видно, еще не дошел, либо вообще не планирует ее развитие в этом направлении.



Нынешняя востребованность «Мрии» — это и вправду результат тех форс-мажорных условий, в которых находится человечество, оказавшееся под ударом пандемии коронавируса. Сейчас речь идет не о прибылях и убытках, а о выживании. Борт, способный доставить множество вещей, необходимых для спасения людей и борьбы с болезнью на огромные расстояния в эти тяжелые времена, – то, что нужно. Однако эпидемия рано или поздно отступит и на первое место снова выйдут все те же понятия: выгодно – невыгодно. По сути дела, перспективы у Ан-225 могут появиться только при условии возобновления серьезных аэрокосмических программ и в рамках кооперации с намного более богатой и «продвинутой» в этом отношении страной, нежели «нэзалэжная».



