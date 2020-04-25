Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы...
Главная / Аналитика

Самолёт «Мрия»: большая и светлая мечта без будущего

25 апреля 2020, 11:10  •  134 • Аналитика

Ан-225 "Мрия" с челноком "Буран" (фото из Википедии)



Новости о совершении самолетом сверхвысокой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» нескольких рейсов по доставке медицинских материалов для борьбы с пандемией COVID-19 заставило воспрянуть духом многих энтузиастов авиации. Невероятное создание советского авиапрома, которое, казалось, было обречено на медленное и бесславное угасание в ангарах разоряющегося украинского «Антонова», снова в деле, снова в небе! Так есть ли все-таки у этой не имеющей аналогов крылатой машины будущее, или ее новый взлет – лишь случайность, обусловленная сложившимися сегодня в мире чрезвычайными обстоятельствами?


Как известно, до настоящего времени борт UR-82060 проходил глубокую модернизацию на родном АНТК «Антонов». Ее результатом называют обновленную систему авионики и установку нового двигателя. Скорее всего, речь идет об одном из все тех же Д-18Т от Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс», которыми «Мрия» и оснащалась изначально. Вряд ли он действительно «новый», скорее, отреставрированный, взятый из запасов. Производить подобные крайне специфические двигатели, устанавливаемые только на самолеты Ан-124 и Ан-225, Украине сейчас не по силам, да, по большому счету, и незачем.

В полной мере касается это и «Мрии». Второй экземпляр такого же точно суперсамолета стоит в производственных цехах «Антонова» вот уже несколько десятилетий, находясь в состоянии частичной готовности — по правде говоря, в стадии вечного «недостроя», ведь доведение его до ума, по оценкам руководства, компании обойдется примерно в полмиллиарда долларов! И это с использованием старых технологий. Какой будет эта стоимость, если попытаться привести машину в соответствие с нынешними стандартами авиастроения, страшно даже подумать. К тому же у Украины попросту нет средств для реализации столь дорогостоящих проектов. Нет и реальной цели.

Напомним, с самого начала, в середине 80-х годов прошлого столетия, было запланировано создание всего двух Ан-225. Запускать их в серию никто не собирался. Предназначены эти гиганты были, по сути дела, исключительно для запусков космического корабля многоразового использования «Буран» и транспортировки к месту запуска как самого челнока, так и элементов ракеты-носителя. Рухнул Советский Союз, была свернута его амбициозная космическая программа — не осталось места и для мечты. То есть для «Мрии». Нет, конечно, Ан-225 можно использовать и как обычный транспортник. Случалось ему перевозить громадные электрогенераторы или лопасти ветряных электростанций, попросту не помещавшиеся в другие самолеты. В общей сложности на счету «Мрии» примерно 250 различных рекордов, в том числе в области транспортировки, казалось бы, неподъемных грузов.

Тем не менее, с коммерческой точки зрения, исходя из соображений получения прибыли, которыми сегодня, увы диктуется все и вся в нашем мире, создание и эксплуатация подобных «уникумов» в столь прозаических целях просто нерентабельна. Это не говоря о том, что более трети аэропортов мира физически не в состоянии принять Ан-225 из-за его колоссального веса в 250 тонн без груза и более 600 тонн с заполненным грузовым отсеком, а также невиданного размаха крыльев в 88 с половиной метров. Кстати говоря, именно это соображение и охладило пыл китайских товарищей, совсем было собравшихся начать выпуск «Мрии» у себя. Тамошняя Aerospace Industry Corporation of China (AICC) уже даже подписала с «Антоновым» соответствующий протокол о намерениях, в рамках которого предусматривалась не только достройка второго Ан-225, но и передача ей всей технической документации по этому самолету. Однако, насколько известно, сделка была отменена.

Китай, конечно, государство весьма амбициозное. Обладание самолетом-рекордсменом весьма польстило бы самолюбию его руководителей. Однако прежде всего в Поднебесной умеют считать деньги. Теоретически подобная машина пригодилась бы китайцам для их более чем объемных экспортных операций. Однако строить для нее специальные аэродромы по всей планете – это уж слишком. Ну а до использования многоразовых челноков в своей космической программе Пекин, как видно, еще не дошел, либо вообще не планирует ее развитие в этом направлении.

Нынешняя востребованность «Мрии» — это и вправду результат тех форс-мажорных условий, в которых находится человечество, оказавшееся под ударом пандемии коронавируса. Сейчас речь идет не о прибылях и убытках, а о выживании. Борт, способный доставить множество вещей, необходимых для спасения людей и борьбы с болезнью на огромные расстояния в эти тяжелые времена, – то, что нужно. Однако эпидемия рано или поздно отступит и на первое место снова выйдут все те же понятия: выгодно – невыгодно. По сути дела, перспективы у Ан-225 могут появиться только при условии возобновления серьезных аэрокосмических программ и в рамках кооперации с намного более богатой и «продвинутой» в этом отношении страной, нежели «нэзалэжная».

Вопрос: с кем? С Россией украинская власть рассорилась намертво и налаживать отношения и сотрудничество, судя по всему, не собирается. Китаю неинтересно. США, сегодня отчаянно спасающие собственную Boeing Co., в данном вопросе точно не помощники. Если ничего кардинальным образом не изменится, вторая «Мрия» так никогда и не взмоет в небо, а первая, рано или поздно выработав свой ресурс, останется навеки на земле памятником мечте. Увы, несбывшейся… Для Украины как таковой - самолёт без будущего.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 21:10
«Калибр», но не тот
25 апреля 2020, 07:10
При чём здесь Глазьев, при чём здесь нефть?
24 апреля 2020, 21:10
"Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность
25 апреля 2020, 06:10
РВИО: Польшу считали главным потенциальным противником СССР
25 апреля 2020, 04:10
Бессмертные самураи: тайна могущества Тайра
25 апреля 2020, 10:10
Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
19 апреля 2020, 22:35
«Армата» сдала экзамен в Сирии
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.