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Самолёт Коломойского вызвал в Сети страх за олигарха: "На таком можно и не долететь"
16 мая 2019, 12:39 • 315 • Политика
В Сети активно обсуждают возвращение олигарха Игоря Коломойского на Украину. В России эта новость вызвала иронию, а в Киеве, наоборот, страхи за олигарха. Так, местный блогер Анатолий Шарий, изучив самолёт, на котором якобы вернулся Коломойский, заявил, что "на таком можно и не долететь" - слишком стар.
Ранее журналист программы "Схемы" Ткач сообщил о возвращении на Украину беглого олигарха Игоря Коломойского, имя которого связывают с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. В то же время и здание "theБабель" пишет, что сам Коломойский подтвердил свой приезд.
"На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает", - указывает издание.
Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв весьма иронично оценил прибытие бизнесмена.
"Блудный олигарх вернулся, - отметил парламентарий у себя в Twitter. - Будет принимать хозяйство".
На Украине же и вовсе испугались за олигарха, взглянув на самолёт, на котором тот якобы прилетел. Так, киевский блогер Анатолий Шарий у себя в Twitter заявил, что "на таком можно и не долететь" - слишком старо воздушное судно.
"Что-то непонятно. Самолет, на котором типа прилетел Коломойский - это старезный Hawker, - отмечает блогер. - На таком можно и не долететь".
И здесь Шарий вообще поставил под сомнение возвращение Коломойского на Украину.
"Два варианта - или у Игоря Валерьевича трудности, или никто никуда не прилетел", - резюмирует блогер.
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