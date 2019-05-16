Самолёт Коломойского вызвал в Сети страх за олигарха: "На таком можно и не долететь"

Ранее журналист программы "Схемы" Ткач сообщил о возвращении на Украину беглого олигарха Игоря Коломойского, имя которого связывают с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. В то же время и здание "theБабель" пишет, что сам Коломойский подтвердил свой приезд.

"На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает", - указывает издание.

Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв весьма иронично оценил прибытие бизнесмена.

"Блудный олигарх вернулся, - отметил парламентарий у себя в Twitter. - Будет принимать хозяйство".

На Украине же и вовсе испугались за олигарха, взглянув на самолёт, на котором тот якобы прилетел. Так, киевский блогер Анатолий Шарий у себя в Twitter заявил, что "на таком можно и не долететь" - слишком старо воздушное судно.

"Что-то непонятно. Самолет, на котором типа прилетел Коломойский - это старезный Hawker, - отмечает блогер. - На таком можно и не долететь".

И здесь Шарий вообще поставил под сомнение возвращение Коломойского на Украину.

"Два варианта - или у Игоря Валерьевича трудности, или никто никуда не прилетел", - резюмирует блогер.

Блудный олигарх вернулся. Будет принимать хозяйство.https://t.co/ecY7yH7CgW — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) 16 мая 2019 г.