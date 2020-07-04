Самолёт Джонсона спугнул русского лётчика? Британцы проследили за бортом ВКС России

Британцы сообщили об инциденте в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии. Как говорится в сообщении Королевских ВВС, российский самолёт был вынужден сменить курс при приближении к британскому району полётной информации.

При этом, уточнили местные военные, российский самолёт дальнего следования был вынужден сменить свой курс.

Отмечается, что для этой миссии британцы подняли в воздух истребители Eurofighter Typhoon и самолёт-заправщик Voyager. Последний используется при перелётах премьера Бориса Джонсона и членов королевской семьи.

Воздушные суда вылетели, чтобы проконтролировать путь российского борта, уточнили в Британии.

"Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полётом российского самолёта дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии", - говорится в сообщении.

Ранее Северный флот отчитался об успешном полёте российских Ту-142 над Баренцевым морем и северо-востоком Атлантики. В Минобороны РФ регулярно подчёркивают, что самолёты ВКС совершают полёты в соответствии со всеми международными правилами.