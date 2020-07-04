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Самолёт Джонсона спугнул русского лётчика? Британцы проследили за бортом ВКС России

04 июля 2020, 22:00  •  44 • В мире
Британские истребители и борт Бориса Джонсона были подняты навстречу самолёту ВКС России. В пресс-службе Королевских ВВС Великобритании сообщили, что после этого иностранный борт сменил курс.
Британцы сообщили об инциденте в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии. Как говорится в сообщении Королевских ВВС, российский самолёт был вынужден сменить курс при приближении к британскому району полётной информации.
При этом, уточнили местные военные, российский самолёт дальнего следования был вынужден сменить свой курс.
Отмечается, что для этой миссии британцы подняли в воздух истребители Eurofighter Typhoon и самолёт-заправщик Voyager. Последний используется при перелётах премьера Бориса Джонсона и членов королевской семьи.
Воздушные суда вылетели, чтобы проконтролировать путь российского борта, уточнили в Британии.
"Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полётом российского самолёта дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии", - говорится в сообщении.
Ранее Северный флот отчитался об успешном полёте российских Ту-142 над Баренцевым морем и северо-востоком Атлантики. В Минобороны РФ регулярно подчёркивают, что самолёты ВКС совершают полёты в соответствии со всеми международными правилами.

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