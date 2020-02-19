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Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
19 февраля 2020, 11:39 • 58 • Украина
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
РИА Новости
Как сообщает «112 Украина», планируется эвакуировать 74 человека, 25 из которых — иностранные граждане.
По словам главы Минздрава Украины Зоряны Скалецкой, для приёма эвакуированных граждан, которые должны будут пройти 14-дневный карантин, на Украине «подготовлены четыре места».
«Мы выберем то место, которое окажется наиболее подготовленным к приёму такого количества людей», — заявила она.
Отмечается, что прибытие самолёта в аэропорт Борисполь ожидается около 8:00 в четверг, 20 февраля.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на 100% уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.
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