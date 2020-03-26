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Самолёт альпийских лугов

26 марта 2020, 06:35  •  26 • Аналитика

Во второй половине тридцатых годов прошлого века страны мира лихорадочно вооружались, понимая, что очередная война не за горами. Осознавали это и в благополучной и давно заявившей о своем нейтралитете Швейцарии. Велись переговоры о поставках новых самолетов с Францией и Германией. Немцы предоставили Bf-109, французы — MS-406. Открытой оставалась позиция тяжелого истребителя / легкого бомбардировщика. Вначале вроде бы французы обязались с поставками и лицензией на Potez 630. Но что-то не срослось. Тогда и было принято решение о производстве собственной боевой машины. По модной тогда концепции «летающего крейсера». Чтоб и разведку провести мог, и бомбо-штурмовой удар нанести, и неприятеля отогнать! История показала, что данные веяния оказались ошибочными. Не стали исключением и швейцарцы.


Работу по созданию самолета поручили в 1936 году предприятию EKW, расположенному в кантоне Берн. Работы по проектированию продвигались очень медленно. Когда угроза войны стала реальной, сменили руководителя проекта и улучшили финансирование.



В 1938 г. приступили к созданию первого образца. Назвали его С-3601. Самолет представлял из себя двухместный цельнометаллический свободный низкоплан с двухкилевым оперением и неубираемым шасси. Шасси, кстати, прикрыли обтекателями наподобие Ю-87. Рули и элероны обтянули полотном. Двигатель — 12-цилиндровый Hispano-Suiza 12 Y-77 мощностью 860 лошадиных сил. Вооружение состояло из 20-мм пушки, установленной в развале цилиндров, двух пулеметов калибра 7,5 мм в крыле и еще одного такого же у летнаба.

Первый полет состоялся 15 мая 1939 года. Заводские испытания прошли успешно, а вот во время войсковых… Во время пикирования выявились сильные вибрации, отлетели оба элерона, машина разбилась. Но работы признали многообещающими. Приступили к постройке прототипа С-3602. Конструкцию усилили. Двигатель заменили на более мощный — в 1000 л.с. В воздух самолет подняли 30 ноября 1939 года. Провели удовлетворительные заводские испытания и даже войсковые. Был подписан контракт на поставку 57 самолетов. Правда, скорость (440 км/ч) военных не устроила. Было оговорено, что ее сумеют поднять до отметки в 470 км/ч. Шасси решили делать убираемым, также усилили вооружение: вместо одного пулемета заднюю полусферу начала прикрывать спарка, а под крылом разместили восемь узлов подвески для 400-кг бомб.

Головной самолет установочной серии взлетел в сентябре 1941 года. Вот тогда и проявились все «детские болезни» новой машины. Из летных частей начали поступать тревожные сигналы о возникновении вибраций на высоких скоростях. Во время дополнительных испытаний у самолета отвалились крылья, экипаж погиб… Расследование показало, что виною стал флаттер крыла, вызванный закругленными кромками. Крыло «обрезали», площадь уменьшили. Попутно вернулись к одному пулемету в кабине летнаба.

Еще в 1941 году заказ на С-36 увеличили до 200 машин, но в 1942 сократили до 150. Забегая вперед, сообщу, что всего собрали 147 самолетов.

Между тем в EKW продолжали усовершенствовать машину. Следующая модификация оснащалась уже двигателем в 1410 "лошадей". Крыльевые пулеметы заменили на 20-мм пушки, бомбовую нагрузку увеличили до 600 кг.

Но все это уже было запоздало. Прототип взлетел в 1944 году. И даже показал скорость в 560 км/ч. Но доводка самолета затянулась, на пороге стоял уже век реактивной авиации…

На вооружении С-36 простояли до 1953 года. Основной задачей было патрулирование границ. Доподлинно известно лишь об одном боевом столкновении: в 1944 году пара "швейцарцев" вступила в бой с "Мустангом", сопровождавшим американские бомбардировщики. Отделались пулевыми пробоинами. За всю службу боевых потерь и побед самолет не снискал. Правда, в летных происшествиях потеряли 11 машин.

Казалось бы, после окончания Второй мировой войны С-36 можно было бы предать забвению. Не тут-то было! Рачительные швейцарцы часть отправили в утиль, а более новые машины начали переделывать в учебно-боевые, буксировщики планеров, буксировщики мишеней и транспортно-спасательные. На бомбодержателях крепили сбрасываемые контейнеры с питанием, топливом и медикаментами для пострадавших от лавин и снежных заносов. И служили в этой ипостаси до тех пор, пока их не заменили вертолеты в начале шестидесятых годов!

Можно констатировать, что самолет вышел ниже среднего. В нем была изначально заложена ошибочная концепция, опыта строительства данных машин не было, впрочем, как и опыта эксплуатации. Но не стоит забывать, что это была первая самостоятельная разработка не авиастроительной страны! Она дала толчок промышленности и конструкторский опыт.

На данный момент известно о двух музейных экземплярах и паре летающих (они находятся в частных коллекциях).

Тактико-технические характеристики С-3603:



Размах крыла — 13,74 м.
Длина — 10,23 м.
Высота — 3,29 м.
Площадь крыла — 28,4 кв. м.
Масса пустого — 2315 кг.
Взлетная масса — 4085 кг.
Максимальная скорость — 476 км в час.
Скороподъемность — 10, 4 м в сек.
Потолок — 8700 м.
Дальность полета — 680 км.
Продолжительность полета — 2 ч.





Назарий, Вождь краснокожих

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