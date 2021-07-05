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Самоликвидация Запада началась: В США потребовали снести статую Свободы "из-за расизма"
05 июля 2021, 17:00 • 201 • Политика
Лауреат Пулицеровской премии и журналист Washington Post предложил избавиться от статуи Свободы. "Самоликвидация Запада - это, в общем-то, не наше дело, но ровно до тех пор, пока он не вторгается с тем же самым намерением в нашу страну и нашу культуру", - считает "Катехон".
В США предложили избавиться от одного из самых знаменитых и значимых символов страны - статуи Свободы. С инициативой выступил лауреат Пулицеровской премии и журналист Washington Post Филип Кенникотт.
По его мнению, статуя Свободы больше не символизирует свободу, а является "бессмысленным символом лицемерия" и "невыполненных обещаний". В частности, журналист считает, что статуя не имеет отношения к цветным американцам из-за истории расизма в Америке.
- пишет Филип Кенникотт.
Он указывает, что статуя изображает женщину, хотя во время её установки у женщин не было избирательных прав. Также журналист заявляет, что установкой статуи занимались китайские мигранты, в то время как в стране был принят закон об ограничении иммиграции в США из Китая.
Напомним, в последние годы расовый вопрос в Америке встал довольно остро. Различные меньшинства яростно борются за право называться наиболее угнетёнными, а следовательно, иметь больше преференций и льгот от государства.
- комментирует центр "Катехон".
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