Самолеты ВВС Бельгии перехватили российские «Сушки»

Министерство обороны Бельгии сообщило о перехвате Су-27 ВКС России самолетами F-16 королевских ВВС.

«Самолеты бельгийских военно-воздушных сил, развернутые в Прибалтике для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства стран НАТО, провели перехват группы российских Су-27, летевших без предоставления полетного плана»,

— говорится в заявлении. Бельгийские военные подчеркнули, что их миссия — обеспечивать безопасность членов Североатлантического альянса.

Отметим, что в мирное время «перехват» — это сближение самолетов в небе и визуальный осмотр военных самолетов иного государства, замеченных на радаре.

Этот перехват стал третьим за последние 10 дней контактом между российскими и бельгийскими самолетами в небе над Балтийским морем.

22 ноября российские Су-24 несколько раз облетели на малой высоте фрегаты ВМС Бельгии «Луиза-Мария» и «Годеция», сообщил телеканал VRT. Эти корабли принимали участие в учения НАТО на Балтике.

За день до этого российская подлодка поднялась на поверхность неподалеку от «Годеции». Никаких агрессивных действий субмарина ВМФ России не предпринимала, однако бельгийцев удивило то, что россияне «фотографировали бельгийские корабли, что является необычным».

В начале ноября ВМС США опубликовали видеозапись перехвата Су-27 самолета-разведчика EP-3 Aries. На кадрах видно, что российский истребитель качнул крылом, продемонстрировав свое вооружение. По мнению командования ВМС США, маневр Су-27 был «небезопасным». Инцидент произошел 5 ноября в районе 10 часов утра по местному времени.

«Российский самолет совершил высокоскоростной пролет непосредственно перед [американским] самолетом, поставив под угрозу пилотов и экипаж», — отмечается в заявлении ВМС США.

Минобороны России прокомментировало сведения о перехвате американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 Aries истребителем ВКС РФ Су-27. По данным российского военного ведомства, американский самолет был замечен над нейтральными водами Черного моря и направлялся в сторону границы РФ. После этого в воздух поднялся Су-27, который сопроводил американца «без нарушения воздушного пространства России» и вернулся на базу.

Инциденты, связанные с приближением самолетов-разведчиков ВМС США к российским границам, происходят регулярно — особенно возле Крыма, Калининградской области и других приграничных территорий. Российские истребители каждый раз поднимаются для перехвата и сопровождения американских самолетов в целях пресечений нарушений воздушного пространства РФ.

В мае 2018 года в небе над Балтикой российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским патрульным самолетом Boeing P-8 Poseidon. Расстояние между самолетами составляло порядка 6 м. В американских ВМС заявили, что сближение Су-27 с самолетом ВМС США было «непрофессиональным», но безопасным.

29 января в воздушном пространстве к югу от Ялты истребитель Су-27 ВКС РФ в воздухе продемонстрировал экипажу американского самолета-разведчика EP-3 Aries свои ракеты «воздух-воздух». Перехват продолжался более двух с половиной часов.

В начале сентября, сообщает НСН, американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в небе рядом с побережьем Аляски. По данным издания Businnes Insider, это

уже второй раз за месяц, когда российские самолеты замечены вблизи самого северного штата Америки.

6 ноября самолет ВВС США приблизился на рекордное расстояние к границам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Финском заливе. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что без нарушения границы эти провокации бессмысленны, сообщает ФАН.

Российские самолеты также совершают полеты в нейтральном европейском воздушном пространстве, в Тихом и Атлантическом океанах. Баранец добавил, что если же самолет хоть на 100 м пересечет границу РФ, то его тут же перехватят российские МиГ-29, Су-27 или Су-31, возьмут в «коробочку» и принудительно посадят в «Пулково».