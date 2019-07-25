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Самолеты-разведчики НАТО после новостей о захваченном Украиной танкере облепили границы России

25 июля 2019, 19:24  •  189 • В мире
После новостей о захваченном на Украине российском танкере "воздушные разведчики" НАТО закружили у наших границ. Буквально со всех сторон близ наших территорий взмыли в небо "наблюдатели" из США, Великобритании и Швеции.
Самолеты НАТО буквально облепили границы России после новостей о захваченном в украинском порту танкере "Нейма". Как говорится в сообщении телеграм-канала Daily War, над Черным морем был зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. До этого он несколько часов патрулировал линию фронта в Донбассе.
Кроме того, в воздушное пространство над Черным морем подтянулся и американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon. По информации канала, он сейчас направляется в сторону Крыма.
Помимо южного "захода", натовские разведчики отрабатывают подступы на северо-западе. Так, над территориями Латвии и Литвы неподалеку от Калининграда курсирует самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Вместе с ним недалеко, на Балтике, ситуацию также мониторит шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP.
Примечательно, что "воздушная разведка" НАТО также активничает и в районе наших баз в Сирии. Так, сообщает автор канала, Boeing P-8A Poseidon ВМС США - буквально недавно закончил мониторинг сирийских берегов, где находятся наши базы в Тартусе и Латакии.

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