Самолеты-разведчики НАТО после новостей о захваченном Украиной танкере облепили границы России

Самолеты НАТО буквально облепили границы России после новостей о захваченном в украинском порту танкере "Нейма". Как говорится в сообщении телеграм-канала Daily War, над Черным морем был зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. До этого он несколько часов патрулировал линию фронта в Донбассе.

Кроме того, в воздушное пространство над Черным морем подтянулся и американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon. По информации канала, он сейчас направляется в сторону Крыма.

Помимо южного "захода", натовские разведчики отрабатывают подступы на северо-западе. Так, над территориями Латвии и Литвы неподалеку от Калининграда курсирует самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Вместе с ним недалеко, на Балтике, ситуацию также мониторит шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP.

Примечательно, что "воздушная разведка" НАТО также активничает и в районе наших баз в Сирии. Так, сообщает автор канала, Boeing P-8A Poseidon ВМС США - буквально недавно закончил мониторинг сирийских берегов, где находятся наши базы в Тартусе и Латакии.