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Самолеты над Москвой: Самые яркие фото репетиции воздушного Парада Победы

04 мая 2020, 13:35  •  79 • В России

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над Москвой - пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню Победы.

Из-за пандемии коронавируса в этом году 9 мая не будет праздничных концертов и шествия "Бессмертный полк", но состоится воздушная часть парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что пандемия коронавируса заставила россиян поменять планы - торжества отложили на более позднюю дату, праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидеть. В городах-героях состоятся артиллерийские залпы, в 32 городах состоится авиационная часть парада.

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолеты,- говорил на совещании президент Владимир Путин.

Дозаправка в воздухеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный парад, конечно же, сегодня репетируют в Москве. Ожидается, что в общей сложности участие в нем примут около 150 воздушных судов, будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС России. Пролетели летчики и над Красной площадью. Кстати, именно здесь, в Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадом.

Пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технике безопасности, с учетом того, что большие военные машины летят над жилыми домами, уделяют первостепенное внимание. К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателями, где в случае отказа одного двигателя, есть резервный.

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Пролетели летчики и над Красной площадьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строй вертолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графикуФото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер: Ни один российский президент никогда не вернёт Крым Украине

Праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидетьФото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-95Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-22Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общей сложности участие в параде примут около 150 воздушных судовФото: Михаил ФРОЛОВ

«Пир во время чумы»: Вирусологи бьют тревогу из-за парада Победы в Минске

В воздушном параде будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

В финале небо над Москвой было раскрашено в цвета российского флагаФото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты над Москвой: Репетиция авиационного Парада Победы.

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