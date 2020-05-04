Самолеты над Москвой: Самые яркие фото репетиции воздушного Парада Победы

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над Москвой - пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню Победы.

Из-за пандемии коронавируса в этом году 9 мая не будет праздничных концертов и шествия "Бессмертный полк", но состоится воздушная часть парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что пандемия коронавируса заставила россиян поменять планы - торжества отложили на более позднюю дату, праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидеть. В городах-героях состоятся артиллерийские залпы, в 32 городах состоится авиационная часть парада.

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолеты,- говорил на совещании президент Владимир Путин.

Дозаправка в воздухеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный парад, конечно же, сегодня репетируют в Москве. Ожидается, что в общей сложности участие в нем примут около 150 воздушных судов, будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС России. Пролетели летчики и над Красной площадью. Кстати, именно здесь, в Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадом.

Пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технике безопасности, с учетом того, что большие военные машины летят над жилыми домами, уделяют первостепенное внимание. К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателями, где в случае отказа одного двигателя, есть резервный.

В Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строй вертолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графикуФото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-95Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-22Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общей сложности участие в параде примут около 150 воздушных судовФото: Михаил ФРОЛОВ

В финале небо над Москвой было раскрашено в цвета российского флагаФото: Михаил ФРОЛОВ