Самолет-шпион США появился над Черным морем после провокации украинского корабля

ВКС России подняли в небо истребитель Су-30 после приближения к границам Крыма самолета-шпиона США.

Истребитель ВКС России в пятницу, 10 декабря, вновь поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем.

Воздушная цель, приближающаяся к границам России, была зафиксирована средствами ПВО. В воздух был поднят истребитель Су-30.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря... Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявили в Национальном центре управления обороной России.

Ранее в четверг ВКС России также сопровождали над Черным морем военные самолеты ВВС Франции и США.

Самолеты-разведчики США у Крыма появились сразу после новой провокации Украины в Азовском море. Как передавал Царьград, корабль "Донбасс" ВМС Украины накануне приближался к границам России в Керченском проливе и не реагировал на требования пограничников, хотя условия прохождения по этому маршруту согласованы и известны украинской стороне.