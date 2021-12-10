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Самолет-шпион США появился над Черным морем после провокации украинского корабля
10 декабря 2021, 20:25 • 154 • Политика
ВКС России подняли в небо истребитель Су-30 после приближения к границам Крыма самолета-шпиона США.
Истребитель ВКС России в пятницу, 10 декабря, вновь поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем.
Воздушная цель, приближающаяся к границам России, была зафиксирована средствами ПВО. В воздух был поднят истребитель Су-30.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря... Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявили в Национальном центре управления обороной России.
Ранее в четверг ВКС России также сопровождали над Черным морем военные самолеты ВВС Франции и США.
Самолеты-разведчики США у Крыма появились сразу после новой провокации Украины в Азовском море. Как передавал Царьград, корабль "Донбасс" ВМС Украины накануне приближался к границам России в Керченском проливе и не реагировал на требования пограничников, хотя условия прохождения по этому маршруту согласованы и известны украинской стороне.
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