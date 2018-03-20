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Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву

20 марта 2018, 21:54  •  43 • Политика

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Спецборт Ил-96 с 23 высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел из лондонского аэропорта Станстед в Москву. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

С учетом членов семей дипломатов страну покинули около 80 человек. Их прибытие в Москву ожидается, ориентировочно, через четыре часа.

Высылка дипломатов стала результатом дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления в Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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