Самолет-разведчик США приблизился к российским базам в Сирии в преддверии учений ВМФ РФ

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен в ходе его длительного разведывательного полета, совершавшегося у побережья Сирии и расположенной на нем российской авиабазы Хмеймим, а также базы ВМФ России в порту Тартус. Ранее сообщалось, что неподалеку от побережья Сирии в ближайшие дни морской район станет закрытым в связи с учениями кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море.

Об этом стало известно из мониторинговых данных, публикуемых западными авиационными ресурсами. По их данным, морской разведчик с бортовым номером 168764 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего около двух часов курсировал неподалеку от побережья Сирии.

Временами самолет приближался к российским базам на расстояние около 35-40 километров. При этом самолет следовал на высоте 4,7 тысячи метров.

Ранее 31 декабря и 2 января аналогичные разведывательные самолеты также осуществили полеты неподалеку от российских баз в Сирии. В частности, это были патрульные противолодочные самолеты ВМС США.