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Самолет-разведчик США приблизился к российским базам в Сирии в преддверии учений ВМФ РФ

04 января 2019, 23:09  •  37 • В мире
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен в ходе его длительного разведывательного полета, совершавшегося у побережья Сирии и расположенной на нем российской авиабазы Хмеймим, а также базы ВМФ России в порту Тартус. Ранее сообщалось, что неподалеку от побережья Сирии в ближайшие дни морской район станет закрытым в связи с учениями кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море.
Об этом стало известно из мониторинговых данных, публикуемых западными авиационными ресурсами. По их данным, морской разведчик с бортовым номером 168764 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего около двух часов курсировал неподалеку от побережья Сирии.
Временами самолет приближался к российским базам на расстояние около 35-40 километров. При этом самолет следовал на высоте 4,7 тысячи метров.
Ранее 31 декабря и 2 января аналогичные разведывательные самолеты также осуществили полеты неподалеку от российских баз в Сирии. В частности, это были патрульные противолодочные самолеты ВМС США.

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