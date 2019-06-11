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Самолет-призрак в Сирии? Сбитый почти 60 лет назад американский борт заметили у российских баз
11 июня 2019, 12:39 • 96 • В мире
Рядом с российскими военными базами в Сирии замечен американский разведывательный самолёт. Отмечается, что он был сбит в 1960 году над территорией СССР. "Самолет-призрак", - гадают пользователи в соцсетях.
Стало известно о том, что буквально несколько часов назад рядом с российскими военными авиабазами на территории Сирии был замечен американский военный разведывательный самолёт U-2. Отметим, что ранее его сбили, причем это было еще в 1960 году, над территорией Советского Союза.
"Что это, самолет-призрак?" - гадают пользователи в соцсетях.
В настоящее время цели полета американского разведчика не известны. Официальных комментариев от США получено к этой минуте не было. Однако некоторые источники уверяют, что U-2 мог выполнять полёт вне зоны воздушного пространства Сирии.
Кстати, это не первый раз, когда американские самолёты U-2 были замечены рядом с российскими военными базами на территории Сирии. Экспертам непонятно, почему американская сторона использует для военной разведки такие устаревшие модели.
"U-2 уже давно устарел, причём даже для находящихся на вооружении Сирии систем ПВО, - цитирует своего собеседника Avia.pro. - Вероятность того, что самолёт действительно нарушил воздушное пространство САР, крайне мала".
В противном случае, объясняет эксперт, сирийские системы ПВО начали бы действовать. Равно как и Россия, которая также предприняла бы меры.
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