Самолет-призрак в Сирии? Сбитый почти 60 лет назад американский борт заметили у российских баз

Стало известно о том, что буквально несколько часов назад рядом с российскими военными авиабазами на территории Сирии был замечен американский военный разведывательный самолёт U-2. Отметим, что ранее его сбили, причем это было еще в 1960 году, над территорией Советского Союза.

"Что это, самолет-призрак?" - гадают пользователи в соцсетях.

В настоящее время цели полета американского разведчика не известны. Официальных комментариев от США получено к этой минуте не было. Однако некоторые источники уверяют, что U-2 мог выполнять полёт вне зоны воздушного пространства Сирии.

Кстати, это не первый раз, когда американские самолёты U-2 были замечены рядом с российскими военными базами на территории Сирии. Экспертам непонятно, почему американская сторона использует для военной разведки такие устаревшие модели.

"U-2 уже давно устарел, причём даже для находящихся на вооружении Сирии систем ПВО, - цитирует своего собеседника Avia.pro. - Вероятность того, что самолёт действительно нарушил воздушное пространство САР, крайне мала".

В противном случае, объясняет эксперт, сирийские системы ПВО начали бы действовать. Равно как и Россия, которая также предприняла бы меры.