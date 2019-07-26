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Самолет приземлился в Москве: Моряки с захваченного СБУ танкера вернулись домой

26 июля 2019, 08:24  •  97 • Политика
Самолет с моряками с задержанного СБУ российского танкера приземлился в Москве. Капитан судна пообщался с журналистами.
Стало известно о том, что самолет с моряками с задержанного СБУ российского танкера сейчас приземлился в Москве. С журналистами пообщался капитан захваченного судна. Он рассказал о том, как все выглядело "странно", ведь его люди не нарушали правила, а кроме того, при себе были все документы.
Но, невзирая на это, СБУ провели незаконный обыск на борту. Действия не были согласованы с российским консулом.
"Понято, что судно под русским флагом — это территория России, - цитирует телеканал "360" капитана. - Обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли".
Судно было захвачено СБУ в украинском порту Измаил в Одесской области накануне. На борту, по информации Российского профсоюза моряков, находились 10-12 российских моряков.
В качестве официального повода для захвата танкера в СБУ назвали месть за задержание трех украинских военных кораблей в Керченском проливе, пытавшихся без разрешения войти в территориальные воды России.

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