Самолет приземлился в Москве: Моряки с захваченного СБУ танкера вернулись домой

Стало известно о том, что самолет с моряками с задержанного СБУ российского танкера сейчас приземлился в Москве. С журналистами пообщался капитан захваченного судна. Он рассказал о том, как все выглядело "странно", ведь его люди не нарушали правила, а кроме того, при себе были все документы.

Но, невзирая на это, СБУ провели незаконный обыск на борту. Действия не были согласованы с российским консулом.

"Понято, что судно под русским флагом — это территория России, - цитирует телеканал "360" капитана. - Обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли".

Судно было захвачено СБУ в украинском порту Измаил в Одесской области накануне. На борту, по информации Российского профсоюза моряков, находились 10-12 российских моряков.

В качестве официального повода для захвата танкера в СБУ назвали месть за задержание трех украинских военных кораблей в Керченском проливе, пытавшихся без разрешения войти в территориальные воды России.