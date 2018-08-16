|
Самолет потерял двигатель перед приземлением на Филиппинах
16 августа 2018, 23:24 • 40 • В мире
Инцидент произошел с китайским лайнером, направлявшимся в столицу островного государства Манилу.
В международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино произошло ЧП с китайским лайнером. Самолет компании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку.
Согласно данным радаров, «Боинг 737-800», на борту которого были 157 пассажиров и 8 членов экипажа, целый час кружил над Манилой. Зайти на посадку пилоту удалось лишь со второго раза.
Отмечается, что приземлении лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
После приземления борт завалился на бок, и у него отвалился левый двигатель.
Пассажиров экстренно эвакуировали. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали несколько человек.
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
13 августа 2018, 23:54
|
11 августа 2018, 03:39
|
10 августа 2018, 12:54
|
16 августа 2018, 07:09
|
16 августа 2018, 18:24
|
11 августа 2018, 18:09
|
14 августа 2018, 09:09