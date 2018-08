Самолет потерял двигатель перед приземлением на Филиппинах

В международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино произошло ЧП с китайским лайнером. Самолет компании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку.

Согласно данным радаров, «Боинг 737-800», на борту которого были 157 пассажиров и 8 членов экипажа, целый час кружил над Манилой. Зайти на посадку пилоту удалось лишь со второго раза.

Xiamen Air flight 8667 (#MF8667) skidded off RWY24 of Ninoy Aquino Int'l Airport. Left engine detached from the wing. Emergency evacuation on-going



Photo By: Jan Quio Naraval c/o PPSG@airlivenet @AirlineFlyer pic.twitter.com/D5ru7HOraM