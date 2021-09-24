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Самолет Лукашенко неожиданно приземлился в Сочи

24 сентября 2021, 20:15  •  115 • Политика
Фото: president.gov.by
Александр Григорьевич находится на российском курорте с частным визитом
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко неожиданно для общественности и СМИ в пятницу, 24 сентября, приземлился в Сочи.
Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".
"Был ли белорусский президент на борту – неизвестно, какие-либо зарубежные визиты накануне выходных официально не анонсировались", – отмечается в аккаунте.
Напомним, в последний раз Александр Григорьевич был в России с официальным визитом 9 сентября, где обсуждал в Кремле с лидером РФ Владимиром Путиным межгосударственные отношения, в том числе процесс интеграции Союзного государства.
Возможно бацька приехал в Сочи посмотреть шестой этап серии "Формулы-2".
Как позже стало известно РИА "Новости", Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. По словам источника агентства, белорусский лидер "прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию".

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