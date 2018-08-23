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Самолет канцлера Германии приземлился в Грузии: встречать Меркель примчался лично глава МИД

23 августа 2018, 17:54  •  47 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Грузию.
Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель приземлился в аэропорту Тбилиси. У трапа высокую гостью встретил лично министр иностранных дел страны Грузии Давид Залкалиани.
Глава правительства Германии прибыла в грузинскую столицу с рабочим визитом. В планах канцлера провести встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и президентом страны Георгий Маргвелашвили. Кроме того, Меркель намерена провести встречу со студентами и представителями оппозиции.
В МИД Грузии назвали визит канцлера Германии очень важным для улучшения отношений между Тбилиси и Москвой. Отношения между странами значительно подпортил прошлый президент Грузии Михаил Саакашвили, начав войну с Южной Осетией в августе 2008 года.

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